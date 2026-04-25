Vietnamitas en el exterior regresan para rendir homenaje a los fundadores de la nación

Phu Tho, Vietnam (VNA) - Una delegación de 60 vietnamitas residentes en el extranjero, procedentes de 20 países y territorios, ofreció hoy incienso en honor a los Reyes Hung en el sitio histórico del templo homónimo, en la provincia de Phu Tho, en el marco de una visita que incluyó también encuentros de trabajo con autoridades locales.



La ceremonia, dedicada a los legendarios fundadores de la nación, estuvo encabezada por Nguyen Trung Kien, presidente del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero.



Autoridades de Phu Tho destacaron que esta visita contribuye a ampliar las oportunidades de cooperación práctica y eficaz con socios internacionales y con la comunidad vietnamita en el exterior. Entre los sectores prioritarios para la atracción de inversiones figuran el procesamiento de minerales, la industria agropecuaria, la manufactura, los materiales de construcción, las industrias auxiliares, los productos agroalimentarios y la logística.

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En el ámbito del turismo y los servicios, la provincia apuesta por el desarrollo de productos distintivos, el fortalecimiento de la conectividad con destinos nacionales e internacionales, así como el intercambio de experiencias en turismo ecológico y comunitario, vinculado a la preservación cultural y al desarrollo sostenible.

La ceremonia, dedicada a los legendarios fundadores de la nación, estuvo encabezada por Nguyen Trung Kien, presidente del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero. (Fuente: VNA)



Asimismo, promueve los intercambios culturales, artísticos y deportivos, al tiempo que refuerza los vínculos entre asociaciones y comunidades vietnamitas en el extranjero, contribuyendo a consolidar la amistad y ampliar la cooperación internacional.



Las autoridades locales reiteraron su compromiso de crear condiciones favorables para que empresas, inversores extranjeros y compatriotas en el exterior exploren oportunidades, implementen proyectos y amplíen sus actividades productivas y comerciales en la provincia.



Actualmente, la comunidad vietnamita en el extranjero suma alrededor de 6,5 millones de personas en 130 países y territorios, de las cuales más del 80% reside en naciones desarrolladas, consolidándose como una fuerza cada vez más diversa y relevante en términos de recursos y aportes./.

VNA