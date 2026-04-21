Ciudad Ho Chi Minh impulsa transparencia de datos y control pesquero

Ciudad Ho Chi Minh, 21 abr (VNA) - Tras más de tres años de implementación piloto, la aplicación del diario electrónico de pesca en los buques de altura en Ciudad Ho Chi Minh ha mostrado resultados positivos, contribuyendo a la modernización de la gestión, el aumento de la transparencia de los datos y el control de las actividades de explotación conforme a la normativa vigente.

En el puerto de Loc An, comuna de Phuoc Hai, decenas de embarcaciones entran y salen diariamente en un ambiente dinámico. Además de las actividades de descarga de productos pesqueros, el puerto también apoya a los pescadores en el acceso y uso de nuevas tecnologías. Muchos han acudido de manera proactiva a las autoridades portuarias para recibir instrucciones sobre la instalación de aplicaciones y el registro electrónico de sus diarios de pesca antes de cada salida al mar.

El pescador Huynh Van Thin, de la comuna de Phuoc Hai, señaló que al inicio enfrentó dificultades por no estar familiarizado con el uso del teléfono móvil para registrar datos. Sin embargo, gracias a la capacitación recibida, actualmente utiliza el sistema con fluidez y considera que es más conveniente y eficiente que el método tradicional en papel.

De manera similar, el pescador Le Minh Nhat indicó que, aunque la mayoría de los pescadores son de edad avanzada y con bajo nivel educativo, la implementación del sistema ha sido posible gracias a la orientación directa del personal local y de los operadores del puerto. “Ahora podemos registrar la información desde cualquier lugar mediante una aplicación móvil”, afirmó.

Desde 2023, embarcaciones de más de 15 metros en la comuna de Binh Chau han participado en el proyecto piloto del sistema de diario electrónico.

Al arribar al puerto, los datos se extraen directamente del dispositivo o software, lo que permite a las autoridades conocer rápidamente el volumen de captura y servir al proceso de certificación del origen y elaboración de informes estadísticos.

Según pescadores locales, el sistema es más sencillo de lo esperado y elimina la necesidad de registros manuales diarios. Los datos quedan almacenados de forma automática y pueden ser verificados al llegar a puerto.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, la ciudad cuenta actualmente con 4.445 embarcaciones pesqueras, de las cuales 80 buques de altura participan en la fase piloto del diario electrónico. Este es un paso importante en la transformación digital del sector pesquero y en la promoción de una explotación sostenible.

El sistema permite reducir significativamente el tiempo de registro y los errores humanos, ya que los datos se introducen mediante operaciones simples como el lanzamiento y recogida de redes, así como la actualización de capturas.

Al llegar al puerto, la información se consolida automáticamente para su verificación por parte de los pescadores.Las autoridades portuarias destacan que la digitalización contribuye a la transparencia del origen de los productos del mar y mejora la supervisión de las capturas. Además, el sistema puede funcionar incluso sin señal móvil, almacenando los datos durante la travesía y sincronizándolos automáticamente al acercarse a zonas con cobertura./.