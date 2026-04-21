Sociedad

Más del 90% de los vuelos internacionales del sur de Vietnam se trasladarán a Long Thanh en 2027

Vietnam trasladará más del 90% del tráfico internacional de Tan Son Nhat al aeropuerto Long Thanh a partir de 2027, según el plan de la Corporación Nacional de Aeropuertos.

El aeropuerto de Long Thanh. (Foto: VNA)
El aeropuerto de Long Thanh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) proyecta que más del 90% del tráfico internacional de pasajeros en el sur del país se traslade al Aeropuerto Internacional de Long Thanh en 2027, como parte de un plan de reorganización operativa presentado a las autoridades.

La hoja de ruta, estructurada en dos etapas y tres fases, contempla la transferencia progresiva de los vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat hacia la nueva terminal, en función de la capacidad de infraestructura y la estrategia de convertir a Long Thanh en un centro de tránsito aéreo de alcance regional.

En la primera fase, que se extenderá desde el inicio de las operaciones comerciales hasta el cierre de la temporada de invierno de 2026 (del 1 de diciembre de 2026 al 27 de marzo de 2027), se prevé el traslado de todos los vuelos internacionales de larga distancia, incluidos los de carga. Esta etapa representará cerca del 19% del volumen total de pasajeros internacionales en la zona.

La segunda fase, programada desde la temporada de verano de 2027 hasta finales de 2030, abarcará el resto de los vuelos internacionales, con excepción de las rutas cortas de menos de 1.000 kilómetros operadas por aerolíneas vietnamitas. Con ello, ACV espera alcanzar el objetivo de trasladar más del 90% del tráfico internacional en 2027.

A partir de 2030, todos los vuelos internacionales regulares operarán en Long Thanh, mientras que Tan Son Nhat se enfocará principalmente en rutas domésticas y servicios internacionales no regulares o chárter.

ACV señaló que este plan sienta las bases para el desarrollo de un centro de transporte aéreo internacional en Ciudad Ho Chi Minh, en línea con las directrices del Gobierno.

La entidad trabaja actualmente con la consultora IAC en la finalización del plan de pruebas y transición, además de avanzar en la preparación operativa. Está previsto que las pruebas se lleven a cabo en tres etapas entre septiembre y noviembre de este año./.

VNA
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