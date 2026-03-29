Vietnam fija finales de 2026 para la operación comercial del aeropuerto de Long Thanh

Dong Nai, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a acelerar las obras del Aeropuerto Internacional de Long Thanh para garantizar su entrada en operación comercial en el cuarto trimestre de 2026, durante una inspección realizada hoy en la provincia sureña de Dong Nai.

La visita se efectuó siguiendo orientaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y contó con la presencia del viceprimer ministro Tran Hong Ha, junto con dirigentes de varios ministerios, organismos centrales y autoridades locales.

Durante el recorrido por el sitio de construcción, el jefe de Gobierno evaluó el avance de los trabajos, alentó a los trabajadores y sostuvo una reunión con ministerios, inversionistas y contratistas para revisar el progreso del proyecto y abordar los obstáculos que afectan su ejecución.

Según la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV), actualmente cerca de 9.000 ingenieros y trabajadores laboran de forma permanente en el complejo, mientras se han movilizado los recursos técnicos y equipos necesarios para todos los paquetes de obra.

En el marco del subproyecto 3, que incluye 145 paquetes de construcción y consultoría, el valor ejecutado alcanza aproximadamente 64.102 mil millones de dongs (unos 2,43 mil millones de dólares), equivalente al 74% del valor contractual, con desembolsos acumulados de 40.688 mil millones de dongs (alrededor de 1,54 mil millones de dólares).

Los contratistas y unidades de consultoría revisan actualmente el cronograma de ejecución con el objetivo de concluir las obras a más tardar en septiembre de 2026, paso clave para iniciar la explotación comercial del aeropuerto antes de finalizar ese año.

No obstante, el proyecto enfrenta diversos desafíos, entre ellos la escasez de mano de obra -cuando la demanda se estima en 14.000 trabajadores-, las complejas condiciones de trabajo en un área de construcción extensa y expuesta a altas temperaturas y polvo, así como la salida anticipada de algunos técnicos y obreros.

Asimismo, los procedimientos de aceptación y pago de los paquetes de obra han sufrido retrasos desde finales de enero de 2026, a la espera de nuevas orientaciones de las autoridades competentes. A ello se suma el aumento de los costos de materiales y combustibles, influido por las tensiones en Oriente Medio.

Paralelamente, las autoridades impulsan proyectos de infraestructura de transporte para conectar el aeropuerto, entre ellos la extensión de la línea de metro Ben Thanh–Suoi Tien hasta el Centro Administrativo de Dong Nai y Long Thanh, así como varias carreteras y vías de enlace.

El primer ministro Pham Minh Chinh inspecciona la pista de despegue y aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Long Thanh (Dong Nai). Foto: VNA

En la reunión posterior a la inspección, Pham Minh Chinh subrayó que el Aeropuerto Internacional de Long Thanh es un proyecto nacional clave, aprobado por la Asamblea Nacional en 2015 y autorizado por el Gobierno en 2020. Sin embargo, no fue hasta agosto de 2023 cuando comenzaron las obras de algunos de sus proyectos componentes, y en septiembre de 2025 el aeropuerto recibió su primer vuelo técnico.

Tras más de dos años de ejecución, varias infraestructuras esenciales ya se han completado o están próximas a concluirse, entre ellas el centro de control de tráfico aéreo, la pista de aterrizaje y despegue y las plataformas de estacionamiento, mientras que la terminal de pasajeros se encuentra en fase final de construcción.

El premier pidió a las autoridades competentes resolver con rapidez los problemas relacionados con los pagos a los contratistas y acelerar la ejecución de los proyectos de transporte estratégicos, incluidos los corredores Bien Hoa–Vung Tau, Ben Luc–Long Thanh y Tan Van–Nhon Trach, así como autopistas y líneas ferroviarias urbanas que conectarán con el aeródromo.

El jefe de Gobierno reiteró el objetivo de concluir la construcción del aeropuerto a más tardar en el tercer trimestre de 2026, garantizando calidad, seguridad, estándares técnicos y transparencia, para permitir su entrada en operación comercial en el cuarto trimestre de ese mismo año./.