Política

Vietnam acelera acciones para retirar tarjeta amarilla IUU

El Comité Popular de la provincia vietnamita de Dong Thap emitió recientemente un plan para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de abordar las deficiencias existentes y trabajar resueltamente con todo el país para levantar la "tarjeta amarilla" impuesta a las exportaciones acuáticas nacionales.

Los guardias fronterizos de la provincia de Dong Thap realizan inspecciones y verificaciones de los buques pesqueros antes de que zarpen. (Fuente: VNA)
Los guardias fronterizos de la provincia de Dong Thap realizan inspecciones y verificaciones de los buques pesqueros antes de que zarpen. (Fuente: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la provincia vietnamita de Dong Thap emitió recientemente un plan para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de abordar las deficiencias existentes y trabajar resueltamente con todo el país para levantar la "tarjeta amarilla" impuesta a las exportaciones acuáticas nacionales.

En consecuencia, la provincia ha identificado la difusión y divulgación de las leyes de la industria acuática como un pilar fundamental. Dong Thap ha instado a los organismos locales competentes que innoven el contenido y los métodos de comunicación, adoptando un enfoque moderno, interactivo y bidireccional, adaptado a cada grupo, especialmente a los pescadores, empresas y comunidades costeras.

El contenido de la propaganda se centra en la normativa legal, las sanciones y las consecuencias de infringir las leyes, con el fin de elevar el conocimiento de las personas.

La provincia ha realizado las tareas de inventario, elaborando una lista y clasificando todos los buques pesqueros existentes, incluidos aquellos que no cumplen con los requisitos operativos, los que operan fuera de la provincia, los que aún no han sido transferidos a nuevos propietarios y los que han estado incomunicados durante períodos prolongados, con vistas a gestionarlos estrictamente de acuerdo con la ley sobre registro y expedición de licencias en el campo.

También ha exigido actualizar los datos de las embarcaciones en el sistema nacional de bases de datos pesqueras (VNFishbase) y en el sistema de seguimiento de buques con la base de datos nacional de población VNeID.

Al mismo tiempo, ha centrado sus recursos en la implementación de políticas para apoyar la reconversión profesional y el desmantelamiento de embarcaciones que ya no se utilizan para la pesca, así como políticas para el suministro y la sustitución de dispositivos de seguimiento de buques, contribuyendo a reducir la presión sobre los recursos acuáticos y a generar medios de vida sostenibles para la población.

Asimismo, ha pedido un control total de los buques pesqueros que entran y salen de los puertos y puestos de control fronterizo mediante una plataforma digital, garantizando que todas las actividades relacionadas con la entrada, salida y descarga de productos marítimos se actualicen en el Sistema electrónico de trazabilidad para rubros acuáticos (eCDT VN).

Inspectores de pesca, guardias fronterizos y fuerzas policiales buscan intensificar las labores de patrullaje, inspecciones y controles en el mar, las desembocaduras de los ríos y los estuarios, con el objetivo de impedir que embarcaciones pesqueras no autorizadas salgan al mar y controlar estrictamente las de entre 12 y menos de 15 metros de eslora, consideradas de alto riesgo de infracciones.

La provincia está decidida a sancionar infracciones como la pesca ilegal en aguas extranjeras, la pérdida de conexión del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) durante más de seis horas sin informar la ubicación a tierra, o no regresar los buques a tierra durante más de 10 días, y exceder los límites de explotación permitidos en el mar según lo regulado.

Hasta la fecha, el 100% de los barcos pesqueros operativos de la provincia están equipados con el sistema VMS. Además, el 100% de los buques se ven actualizados en la base de datos nacional de pesca, lo que facilita una gestión sincronizada desde el nivel central hasta el local./.

VNA
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