Provincia survietnamita de Dong Thap endurece control pesquero

Dong Thap, Vietnam (VNA) La provincia survietnamita de Dong Thap combate enérgicamente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) con medidas para reforzar la gestión de los buques, controlar los volúmenes de captura y aumentar la transparencia en la cadena de explotación, con el objetivo de sentar gradualmente las bases para una industria pesquera más responsable y sostenible.



En consecuencia, la localidad ha determinado que la mencionada lucha debe implementarse de manera integral, desde la sensibilización y la gestión de las flotas hasta la vigilancia en el mar y el rastreo del origen de los productos, en aras de cumplir plenamente con las recomendaciones de la Comisión Europea.



Según el plan, Dong Thap seguirá intensificando los esfuerzos de comunicación directa con propietarios, pescadores, organizaciones e individuos relacionados.



Las localidades designan funcionarios para que presten apoyo directo a los propietarios de los barcos en el control y la gestión de sus actividades en el mar; al mismo tiempo, mantienen una coordinación eficaz en la vigilancia de los recorridos de las embarcaciones, impidiendo de inmediato que estas infrinjan las normas.



La provincia también sigue revisando y elaborando una lista completa de los buques pesqueros que no cumplen con los requisitos operativos, sobre todo aquellos sin registro, sin licencias de explotación y que no han instalado dispositivos de seguimiento. Dong Thap se centra en el seguimiento exhaustivo del 100% de los buques pesqueros, especialmente de aquellos con alto riesgo de violar leyes y los que operan con frecuencia en zonas fronterizas.



Además, refuerza el control sobre el transbordo de productos acuáticos, sanciona severamente las actividades de pesca ilegal y vela por el cumplimiento de la descarga en los puertos pesqueros designados, tal como exigen las regulaciones.



También continúa aplicando rigurosamente la verificación, certificación y trazabilidad de los productos del mar, y gestiona con firmeza el proceso "legalización de documentos" para las exportaciones al mercado europeo.



El 100% de los buques pesqueros de la provincia se han actualizado en la base de datos nacional de pesca, y la mayoría de ellos están identificados electrónicamente, lo que facilita una gestión sincronizada desde el nivel central hasta el local.



Por otro lado, Dong Thap ha emitido dos políticas importantes: una sobre reconversión profesional y otra sobre el apoyo a los pescadores en la mejora, sustitución y mantenimiento de la conexión de los sistemas de seguimiento en los barcos.



Actualmente, la provincia está ultimando el Proyecto para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en Dong Thap para el período 2026-2030.



Desde 2024 hasta la fecha, la localidad no ha registrado ningún caso de buques pesqueros que hayan violado aguas extranjeras./.

VNA