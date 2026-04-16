Vietnam avanza en el control de la pesca ilegal

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Ho Quoc Dung presidió hoy la 34.ª reunión del Comité Directivo Nacional sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la cual contó con la presencia de representantes de ministerios y agencias pertinentes, y se conectó en línea con 21 provincias y ciudades costeras.



Según el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Nguyen Hoang Hiep, tras más de ocho años de implementación de medidas contra la pesca IUU y de esfuerzos para levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE), Vietnam ha logrado resultados importantes. El marco legal ha sido básicamente completado y los sistemas de gestión, monitoreo de buques y trazabilidad de productos pesqueros cumplen gradualmente con las normas internacionales.



Actualmente, la base de datos nacional de pesca (VNfishbase), el sistema de monitoreo de buques, el sistema electrónico de trazabilidad y la base de datos de sanciones administrativas están conectados desde el nivel central hasta el local, e integrados con la aplicación de identificación electrónica VNeID. Hasta el 14 de abril de 2026, más de 80.350 embarcaciones de 6 metros o más están registradas, y más de 76.700 tienen licencias vigentes.



En cuanto a la infraestructura de trazabilidad, 86 puertos han sido autorizados para operar, 72 están habilitados para buques de altura y 51 cuentan con condiciones para certificar el origen de los productos pesqueros. El sistema de diario electrónico permite una trazabilidad completa, transparente y compatible con los sistemas de la Unión Europea (UE).



El cumplimiento de la ley ha mejorado: la pesca ilegal en aguas extranjeras ha disminuido significativamente. Entre 2024 y el 15 de abril de 2026, 101 embarcaciones fueron detenidas por autoridades extranjeras. La quinta inspección de la CE (9–19 de marzo de 2026) reconoció avances en la gestión de infracciones, especialmente en la reducción de casos en aguas extranjeras.



Sin embargo, la CE aún señaló varias deficiencias no resueltas que impiden levantar la “tarjeta amarilla”, como el control incompleto del marcado de embarcaciones, la supervisión de entradas y salidas de puertos, la trazabilidad de materias primas importadas, así como la lentitud y falta de coordinación en el procesamiento de infracciones.



Las causas incluyen limitaciones en la aplicación de la ley a nivel local, falta de determinación en la dirección, sistemas de datos y tecnología no sincronizados, infraestructura portuaria débil y bajo nivel de cumplimiento de una parte de los pescadores, además de medios de vida alternativos insuficientes.



En conclusión, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung señaló que persisten violaciones repetidas, lo que demuestra que el problema principal está en la ejecución. Ordenó revisar todas las instrucciones anteriores y clarificar responsabilidades.



También pidió crear un grupo de trabajo interministerial, mejorar las sanciones administrativas para aumentar el efecto disuasorio (estrategia psicológica y física que busca prevenir acciones indeseadas), y reforzar la inspección, el control de buques desde la salida del puerto y la trazabilidad de productos. Los ministerios de Defensa, Seguridad Pública y Finanzas deben intensificar el control marítimo, la investigación de redes ilegales y la revisión de procedimientos de importación y exportación.



Las provincias costeras deben resolver las deficiencias pendientes, reforzar el monitoreo de embarcaciones, instalar sistemas de seguimiento, controlar los puertos y establecer equipos intersectoriales en los puertos pesqueros para mejorar la gestión./.

VNA