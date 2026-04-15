Economía

Vietnam promueve inversión estadounidense y reformas legales en reunión con el USABC

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, y el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC) acuerdan simplificar trámites legales para atraer capital estadounidense en infraestructura, energía y economía digital.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, sostiene encuentro con una delegación de alto nivel del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC). (Foto: VNA)
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, sostiene encuentro con una delegación de alto nivel del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, sostuvo hoy un encuentro con una delegación de alto nivel del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC), centrado en el fortalecimiento de la cooperación económica y la mejora del entorno jurídico para la inversión extranjera.

Durante la reunión, la dirigente reiteró que su país considera a Estados Unidos como un socio clave y valoró el respaldo sostenido de Washington a un Vietnam independiente y próspero.

Asimismo, destacó el papel de la comunidad empresarial estadounidense, en particular del USABC, como un actor relevante en la promoción de los objetivos de desarrollo del país. En ese marco, reafirmó el compromiso de Hanoi de profundizar las relaciones bilaterales en consonancia con la Asociación Estratégica Integral.

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La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong. (Foto: VNA)

El presidente y director ejecutivo del USABC, Brian McFeeters, señaló que el encuentro permitió abordar oportunidades de cooperación y discutir cuestiones relacionadas con el marco institucional, legal y político.

Subrayó la necesidad de reducir obstáculos para los inversores y expresó su confianza en el potencial de crecimiento sostenido de Vietnam.

Representantes de empresas estadounidenses valoraron positivamente el clima de inversión en el país, aunque plantearon la necesidad de avanzar en la simplificación de procedimientos administrativos y en el fortalecimiento de la transparencia y estabilidad del sistema legal.

En respuesta, Nguyen Thi Hong aseguró que la Asamblea Nacional continuará perfeccionando el marco normativo para garantizar condiciones más favorables, estables y transparentes a los inversores extranjeros. También reiteró la disposición del órgano legislativo de escuchar las propuestas del sector empresarial.

La dirigente instó además a las empresas del USABC a ampliar sus inversiones en áreas estratégicas como infraestructura, tecnología, innovación, transformación digital, desarrollo de recursos humanos y seguridad energética, así como a fortalecer la cooperación con empresas locales y promover la transferencia de tecnologías clave.

Vietnam expresó igualmente su interés en contar con el respaldo del USABC en la organización del Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, con miras a impulsar la apertura del mercado, atraer inversión extranjera y elevar la competitividad de la economía nacional./.

VNA
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