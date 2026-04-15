Economía

Vietnam y estado alemán de Baviera impulsan cooperación empresarial

La Mesa redonda empresarial entre Vietnam y el estado alemán de Baviera se llevó a cabo recientemente en la ciudad de Múnich, con la participación de numerosos representantes de los dos países.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Baviera, Alemania (VNA) La Mesa redonda empresarial entre Vietnam y el estado alemán de Baviera se llevó a cabo recientemente en la ciudad de Múnich, con la participación de numerosos representantes de los dos países.

El evento fue organizado en el marco de una visita del trabajo del embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, a esta localidad, con vistas a profundizar aún más las relaciones de cooperación económica entre ambas naciones.

Al intervenir en el encuentro, Nguyen Dac Thanh reiteró que la asociación estratégica entre Vietnam y Alemania se ha desarrollado con fuerza en los últimos tiempos, especialmente en los sectores de economía, comercio e inversión.

Vietnam ha mantenido un crecimiento estable; ha figurado entre las economías más dinámicas de Asia y ha reafirmado cada vez más su papel en las cadenas de suministro globales y las industrias de alta tecnología, informó.

Vietnam aspira a convertirse en una nación industrializada moderna para 2030 y en una desarrollada en 2045, lo que abre numerosas oportunidades de cooperación para las empresas internacionales, incluidas las alemanas, afirmó.

El diplomático también evaluó altamente la cooperación económica entre los dos países, con numerosos proyectos destacados de empresas alemanas en Vietnam, sobre todo la construcción del ferrocarril de alta velocidad Hanoi-Quang Ninh, en la que participa Siemens Mobility.

En el contexto de las reformas que actualmente promueve el Gobierno Federal Alemán, con un fuerte enfoque en la garantía de las cadenas de suministro, la diversificación de mercados y socios comerciales, y las estrategias de mitigación de riesgos, Vietnam resulta muy adecuado para los planes de desarrollo de las empresas germanas, incluidas las de Baviera, especialmente las pequeñas y medianas, enfatizó.

En el coloquio, representantes vietnamitas presentaron las nuevas políticas de su país de origen en aras de atrar inversiones locales, especialmente en materias de ciencia-tecnología, transformación digital, industria de procesamiento-manufactura y desarrollo sostenible.

Por su parte, empresas alemanas valoraron enormemente el potencial del mercado vietnamita y compartieron sus experiencias operativas, planes de expansión de inversiones y de dificultades y obstáculos encontrados durante la implementación de los proyectos en el país sudesteasiático.

En la ocasión, ambas partes mantuvieron un intercambio franco sobre soluciones para mejorar el entorno de negocios, promover la conectividad entre empresas y reforzar el apoyo de las autoridades pertinentes.

Se espera que el acontecimiento será una base importante para establecer nuevas y sostenibles asociaciones entre las partes en los próximos tiempos.

En el marco de su viaje, Nguyen Dac Thanh se reunió con Eric Beißwenger, ministro de Asuntos Europeos e Internacionales de Baviera, en aras de debatir áreas de cooperación económica de interés mutuo./.

VNA
#Vietnam #Alemania #cooperación económica
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