Economía

Ventas de automóviles en Vietnam crecen con fuerza

El mercado automovilístico vietnamita registró un sólido crecimiento en marzo de 2026, con ventas totales de 70.859 unidades, más del doble que el mes anterior y un aumento superior al 36% en el primer trimestre.

Los coches eléctricos se consolidan como un nuevo motor de crecimiento para el mercado. (Fuente: VNA)
Los coches eléctricos se consolidan como un nuevo motor de crecimiento para el mercado. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El mercado automovilístico vietnamita registró un sólido crecimiento en marzo de 2026, con ventas totales de 70.859 unidades, más del doble que el mes anterior y un aumento superior al 36% en el primer trimestre.

Según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA), las ventas de las empresas afiliadas alcanzaron 38.704 unidades, lo que supone un incremento del 101% respecto al mes previo. Asimismo, la cifra representa un crecimiento interanual del 122% en comparación con el mismo período de 2025. Estos resultados reflejan una clara recuperación del sector tras un inicio de año moderado, impulsado por la mejora de la demanda interna y la reactivación del consumo.

En cuanto a la estructura del mercado, los vehículos de pasajeros continuaron liderando con 24.858 unidades vendidas, un aumento del 101%. Por su parte, los vehículos comerciales alcanzaron 13.323 unidades, con una subida del 104%, mientras que los vehículos especializados registraron 523 unidades, un alza del 45%.

Todos los segmentos mostraron una expansión significativa, lo que evidencia una recuperación sincronizada tanto de la demanda de consumo como de la actividad productiva y comercial en el país.

Cabe destacar que los vehículos completamente importados mantuvieron el liderazgo en el crecimiento del mercado, con 23.011 unidades vendidas, lo que representa un aumento del 129% respecto al mes anterior. En contraste, los vehículos ensamblados en el país alcanzaron 15.693 unidades, con un incremento del 70%.

En el primer trimestre de 2026, las ventas de los miembros de la VAMA totalizaron 94.857 unidades, un 31% más en comparación con el mismo período del año anterior. Por segmentos, los vehículos de pasajeros crecieron un 24%, los vehículos comerciales un 48% y los especializados un 68%./.

VNA
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