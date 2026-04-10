Vietnam y Alemania fortalecen cooperación laboral

Berlín (VNA) - La secretaria de Estado del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Leonie Gebers, reafirmó el interés de elevar la cooperación laboral a uno de los pilares clave de la asociación estratégica bilateral durante una reunión con el embajador de Vietnam en Berlín, Nguyen Dac Thanh.



En la cita, ambas partes dialogaron sobre medidas para profundizar la cooperación bilateral en el desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación profesional, así como para mejorar la coordinación entre los organismos de gestión de ambos países en el futuro.



Gebers elogió los esfuerzos proactivos de los ministerios, organismos y la Embajada de Vietnam en Berlín para implementar los resultados del Foro de Cooperación Laboral Vietnam-Alemania, celebrado en Leipzig en diciembre de 2025. Asimismo, destacó las valoraciones positivas de políticos y autoridades locales alemanas respecto a la exitosa integración y las contribuciones de la comunidad vietnamita en el país europeo.



Partiendo de esta base, Gebers afirmó que su cartera continuará colaborando estrechamente con el Ministerio del Interior de Vietnam y los organismos pertinentes, en primer lugar, para organizar un seminario en línea que permita intercambiar buenas prácticas y mejorar los mecanismos de gestión laboral, con el objetivo de convertir la cooperación laboral en un pilar fundamental de las relaciones bilaterales.



El embajador Dac Thanh propuso que la parte alemana facilitara la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio del Interior de Vietnam y el estado de Turingia, para establecer un marco para la contratación, la formación profesional y la enseñanza de idiomas para los trabajadores vietnamitas que trabajan en dicho estado.



El mismo día, el diplomático se reunió en Berlín con representantes de la Asociación Federal para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior (BWA) y la Asociación Alemania-Vietnam (GVA). Durante la reunión, Dac Thanh agradeció el apoyo de ambas organizaciones a los esfuerzos de la Embajada para promover la cooperación económica y comercial entre ambos países.



El embajador destacó las ferias y exposiciones comerciales anuales de Vietnam, incluidas las ferias estacionales, la Vietnam Expo y la Vietnam International Sourcing Expo, que atraen a fabricantes y exportadores líderes. Expresó su esperanza de que la BWA anime a las empresas alemanas a participar en estos eventos y a fortalecer la conectividad comercial.



Por su parte, Urs Unkauf, representante general para Asuntos Exteriores de la BWA, expuso las recientes iniciativas de la asociación para conectar a organizaciones y empresas vietnamitas con socios alemanes. Basándose en su experiencia práctica, sugirió que las localidades vietnamitas mejoren su imagen de marca y muestren mejor sus fortalezas para optimizar la colaboración con sus homólogos alemanes.



También destacó el creciente interés de las empresas alemanas en el mercado vietnamita y reafirmó la disposición de BWA para organizar eventos de networking y seminarios que conecten a empresas y expertos de ambos países.



Por su parte, Rolf Schulze, presidente de GVA y exembajador de Alemania en Vietnam, afirmó que las empresas alemanas muestran un interés cada vez mayor en el éxito del desarrollo vietnamita. Si bien reconoció los notables avances en educación y cooperación cultural, subrayó la necesidad de priorizar la colaboración económica en el futuro./.

VNA