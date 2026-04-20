Vietnam apuesta por la digitalización y la innovación por la pesca sostenible

Hanoi (VNA) – A lo largo de las provincias costeras del centro de Vietnam, los pescadores avanzan gradualmente hacia la transformación de sus métodos de explotación, adoptando un modelo más moderno y sostenible, marcado por un mayor uso de tecnologías digitales y el fortalecimiento de los vínculos de producción en el mar.



Esta evolución contribuye a mejorar la eficiencia económica, al tiempo que preserva los recursos pesqueros y reduce la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



En varias localidades como Gia Lai, Quang Tri o la ciudad de Da Nang, los modelos de equipos y flotas que operan en alta mar durante largos períodos están reemplazando progresivamente las prácticas de pesca individuales. Esta organización permite optimizar los costos de combustible, aumentar los rendimientos y reducir los riesgos en el mar.



Paralelamente, la aplicación de avances científicos y tecnológicos en la pesca registra un notable crecimiento. Muchos pescadores invierten en modernos detectores de peces, sistemas de geolocalización por satélite, mapas digitales de zonas de pesca, así como en equipos de bajo consumo energético, como lámparas LED o sistemas de pilotaje automático. Estas innovaciones mejoran la precisión en la localización de bancos de peces, reducen los tiempos de navegación y disminuyen los costos operativos.



Los resultados económicos son significativos. Varias embarcaciones registran capturas de decenas, e incluso cientos de toneladas por salida, generando ingresos de varios miles de millones de dongs (moneda nacional de Vietnam). Las condiciones de vida de los pescadores mejoran progresivamente, lo que incentiva la continuidad de este proceso de modernización.



En el ámbito de la gestión, las autoridades locales también aceleran la transformación digital del sector pesquero. Sistemas de monitoreo de embarcaciones (VMS), diarios electrónicos de pesca y mecanismos de trazabilidad de los productos se están implementando ampliamente, reforzando la transparencia y cumpliendo con las exigencias de los mercados internacionales.



En este sentido, la ciudad de Da Nang ha convertido el puerto pesquero de Tho Quang en un centro de gestión digital, donde el 100 % de las embarcaciones están controladas, con certificación de capturas y trazabilidad garantizadas mediante sistemas electrónicos. Otras localidades también invierten en puertos inteligentes, la ampliación de zonas de fondeo y el desarrollo de un ecosistema logístico moderno.



Por su parte, la provincia de Gia Lai está implementando un ambicioso programa de desarrollo sostenible de la pesca, centrado en la reestructuración de la flota, el desarrollo de servicios logísticos inteligentes y la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Asimismo, se están estableciendo cadenas de producción, procesamiento y exportación orientadas a mercados exigentes.



Además, las provincias costeras del centro continúan racionalizando su flota, promoviendo la reconversión de embarcaciones ineficientes o no conformes, contribuyendo así a la protección sostenible de los recursos marinos.



En conjunto, la transición digital y la reestructuración del sector pesquero abren nuevas perspectivas para los pescadores del centro de Vietnam. Con el apoyo de las autoridades y una mayor adopción de tecnologías, este sector se orienta hacia un crecimiento sostenible y una integración más profunda en las cadenas de valor globales./.

VNA