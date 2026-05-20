Empresas belgas y europeas muestran interés en fortalecer inversión y comercio con Vietnam

Bruselas (VNA)- La Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y la Unión Europea (UE), en cooperación con la Alianza Bélgica-Vietnam y la Asociación de Empresas Vietnamitas en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, organizaron un seminario de promoción de inversión y comercio hacia Vietnam.



El evento, efectuado la víspera, atrajo a numerosas empresas vietnamitas, belgas y europeas con el objetivo de fortalecer la conectividad, explorar oportunidades de cooperación y actualizarse sobre el entorno de inversión y negocios en Vietnam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas, el consejero comercial de Vietnam en Bélgica y la UE, Tran Ngoc Quan, señaló que la comunidad empresarial vietnamita en Bélgica, Luxemburgo y la región del Benelux (Países Bajos), aunque reside allí desde hace años, sigue muy interesada en las políticas económicas, las orientaciones de desarrollo y el entorno de inversión de Vietnam.



Según el funcionario, el fortalecimiento de la vinculación entre las asociaciones de empresas de la diáspora vietnamita y las agencias de promoción comercial crea un puente efectivo que acerca a las empresas belgas y europeas al mercado vietnamita.



Ngoc Quan subrayó que próximamente la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y la UE coordinará diversas actividades de promoción a gran escala para mostrar el entorno de inversión y comercio del país.



Entre ellas se incluyen el programa “Vietnam International Sourcing” organizado por el Ministerio de Industria y Comercio en septiembre, destinado a conectar cadenas de suministro internacionales; y la organización de delegaciones de empresarios vietnamitas en la región de Flandes (Países Bajos) para participar en eventos sobre economía verde en Vietnam en octubre y noviembre próximo.



En especial, Vietnam participará por primera vez en la Semana Europea del Hidrógeno en Bruselas en octubre, abriendo nuevas oportunidades en energía limpia y transición verde.



Según Ngoc Quan, estas actividades forman parte de la serie “Vietnamese Roadshow”, orientada a promover la imagen de Vietnam como un país dinámico, innovador e integrado globalmente.



Respecto a las perspectivas de cooperación económica Vietnam-UE, el consejero comercial destacó que el Tratado de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA), tras casi siete años de vigencia, ha generado un impulso importante para el comercio y la inversión bilateral, con la mayoría de los aranceles reducidos a cero. Esto representa una “fase dorada” para que las empresas vietnamitas expandan su presencia en Europa.



No obstante, advirtió que la UE aplica estándares estrictos relacionados con medio ambiente, desarrollo sostenible, transparencia en la cadena de suministro y el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono (CBAM).



Por ello, las empresas vietnamitas deben adaptarse proactivamente a la transición verde y digital, así como mejorar la calidad de sus productos para desarrollarse sosteniblemente en este mercado.



Durante el seminario, varias empresas europeas destacaron que Vietnam se está consolidando como un destino atractivo en la tendencia de diversificación de cadenas de suministro globales.



Julie Mochamps, representante de Forward Global, afirmó que el evento ofreció una visión integral de Vietnam, desde su cultura y población hasta su potencial económico, con oportunidades estratégicas en sectores como alta tecnología y semiconductores.



Por su parte, Niels Veruveen, representante de Multipower, señaló que Vietnam y el Sudeste Asiático se están convirtiendo en una elección estratégica para muchas empresas europeas, sustituyendo la dependencia anterior del mercado chino.



Consideró que el seminario ayuda a entender mejor el entorno y la cultura empresarial vietnamita antes de implementar planes de cooperación concretos.



Las opiniones expresadas reflejan un creciente interés de las empresas belgas y europeas en Vietnam en el contexto de transición verde, digitalización y reestructuración de las cadenas de suministro globales.



Gracias a las ventajas del EVFTA y un entorno de inversión cada vez más abierto, Vietnam sigue siendo un destino potencial para la expansión de negocios europeos en el futuro cercano./.





VNA