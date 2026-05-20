Primer ministro vietnamita recibe al representante comercial adjunto de EE.UU.

Hanoi (VNA)- El primer ministro Le Minh Hung recibió hoy en Hanoi al embajador Rick Switzer, representante comercial adjunto de Estados Unidos, durante su visita de trabajo a Vietnam.



En la reunión, el jefe de Gobierno valoró positivamente los logros alcanzados en la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos en los últimos años en los ámbitos político-diplomático, económico y comercial, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, e innovación, así como la colaboración en asuntos internacionales y regionales de interés mutuo.



Expresó su esperanza de que ambas partes continúen coordinando estrechamente para profundizar la Asociación Estratégica Integral, lo que aportará beneficios concretos a los pueblos de ambos países y contribuirá a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de la región y del mundo, en consonancia con las directrices del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Minh Hung celebró los resultados positivos alcanzados en las negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco justo y equilibrado entre Vietnam y Estados Unidos, y elogió la labor de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y del embajador Switzer personalmente.



El anfitrión afirmó que el Gobierno vietnamita continuará trabajando estrechamente con la parte estadounidense para finalizar pronto el acuerdo, profundizando así la cooperación económica, comercial y de inversión, principal motor de las relaciones bilaterales.



Subrayó que el Gobierno vietnamita siempre acoge con beneplácito y está dispuesto a brindar las condiciones más favorables para que las empresas estadounidenses amplíen sus inversiones y desarrollen operaciones exitosas y efectivas en Vietnam, contribuyendo así a los objetivos de desarrollo del país.



Según el Primer Ministro, Vietnam no tiene una política de sobrecapacidad y las empresas vietnamitas operan bajo mecanismos de mercado. Ambas economías son complementarias, no directamente competitivas.



La legislación vietnamita prohíbe estrictamente todas las formas de trabajo forzoso, afirmó, y añadió que el país ha participado activamente en los compromisos internacionales relacionados, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos de libre comercio (ALC), y los ha implementado.



Combatir con firmeza y sancionar con rigor las violaciones de los derechos de propiedad intelectual es una prioridad para Vietnam, vinculada a la innovación de los modelos de desarrollo y a la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital, afirmó.



El embajador Switzer expresó su gratitud al primer ministro Hung por dedicarle tiempo para reunirse con él, y le transmitió las felicitaciones del presidente Donald Trump y de los líderes estadounidenses por su nuevo e importante cargo.



Tras reconocer los resultados positivos en las relaciones bilaterales, incluyendo la cooperación económica y comercial de los últimos años, el embajador Switzer destacó que Vietnam es uno de los principales socios de Estados Unidos, y que la cooperación económica y comercial contribuye positivamente al desarrollo general de las relaciones bilaterales.



Subrayando la importancia de un acuerdo comercial recíproco para la cooperación económica y comercial bilateral, elogió la positiva cooperación y la buena voluntad de los ministerios, agencias y el equipo negociador del gobierno vietnamita en los últimos tiempos.



Afirmó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y él personalmente continuarán coordinando estrechamente con los ministerios y agencias vietnamitas, haciendo todo lo posible para lograr el acuerdo pronto, contribuyendo así positivamente al desarrollo futuro de las relaciones bilaterales./.

VNA