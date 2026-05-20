Vietnam evalúa sanciones disciplinarias contra altos funcionarios partidistas por irregularidades

Hanoi (VNA) - La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró los días 8 y 20 de este mes su sexta reunión, bajo la presidencia de Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y titular del dicho órgano.



En la sesión, la Comisión examinó informes sobre propuestas de medidas disciplinarias contra militantes del Partido por violaciones cometidas en las organizaciones partidistas de las provincias norteñas de Quang Ninh y Bac Ninh.



En la organización partidista de Quang Ninh, Nguyen Duc Thanh, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido y vicepresidente permanente del Consejo Popular provincial, y Diep Van Chien, jefe de la Comisión de Asuntos Internos la militancia provincial, fueron señalados por degradación en la ideología política, la moral y el estilo de vida; así como por infringir regulaciones del Partido y leyes del Estado en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos. Sus violaciones causaron consecuencias muy graves y afectaron negativamente el prestigio de las organizaciones partidistas y de las entidades donde trabajaban.



En la organización partidista de Bac Giang (actual provincia de Bac Ninh), Bui Van Hai, exmiembro del Comité Central del Partido, exsecretario del Comité partidista y expresidente del Consejo Popular provincial, incurrió en violaciones de las regulaciones partidistas y de las leyes del Estado durante el ejercicio de sus funciones, causando consecuencias muy graves y afectando el prestigio de las organizaciones partidistas y autoridades locales.



Asimismo, Nguyen Van Linh, expresidente del Comité Popular provincial; Lai Thanh Son, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, junto con varios exdirigentes de departamentos provinciales, cometieron infracciones en el desempeño de sus responsabilidades, ocasionando consecuencias graves y afectando negativamente el prestigio de las organizaciones partidistas y organismos estatales correspondientes.



Tras examinar el contenido y las consecuencias de las violaciones, la Comisión de Control Disciplinario decidió imponer sanciones disciplinarias de amonestación a Nguyen Van Linh y Lai Thanh Son. Al mismo tiempo, recomendó a las autoridades competentes considerar medidas disciplinarias contra Nguyen Duc Thanh, Diep Van Chien y Bui Van Hai.



Durante la reunión, la Comisión también revisó y resolvió denuncias relacionadas con dos organizaciones y dos militantes del Partido, además de atender apelaciones disciplinarias en dos casos y emitir conclusiones sobre otros asuntos importantes./.

VNA