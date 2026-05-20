Presidente del Parlamento a la Comisión de Asuntos de Diputados a mejorar sus actividades



Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió a la dirección permanente de la Comisión de Asuntos de los Diputados fortalecer la calidad y el profesionalismo de sus actividades durante una sesión de trabajo celebrada hoy sobre las prioridades para 2026 y el mandato 2026-2031.

El dirigente destacó varias orientaciones clave: mejorar la calidad del asesoramiento estratégico, simplificar los procedimientos, reforzar la transparencia en la gestión del personal, hacer más concreto y profesional el trabajo de los diputados y acelerar la transformación digital al servicio de la gestión, la supervisión y la toma de decisiones.

Desde su creación, la Comisión de Asuntos de los Diputados ha estabilizado rápidamente su estructura organizativa y consolidado su aparato, al tiempo que presentó oportunamente propuestas sobre varios temas de gran importancia política, jurídica y práctica, entre ellos el proyecto de reorganización y reforma del aparato organizativo, la revisión de la Ley Electoral, la creación del Consejo Electoral Nacional, así como los trabajos relacionados con las elecciones y el personal del primer período de sesiones parlamentarias.

También contribuyó a orientar las actividades de los Consejos Populares locales tras la reorganización administrativa y la implementación del modelo de administración local de dos niveles.

Thanh Man elogió los resultados obtenidos en 2025 y durante los primeros cinco meses de 2026, subrayando los esfuerzos realizados por los dirigentes y funcionarios de la Comisión en un contexto marcado por tareas complejas que exigen un alto nivel político, jurídico y técnico.

Respecto a las tareas futuras, solicitó que la Comisión pase de desempeñar un papel de asesoramiento meramente procedimental a uno de asesoramiento estratégico, basado en el diseño de políticas públicas, la estandarización de procedimientos, el control de calidad y la capacidad de anticipación.

Los informes y propuestas deberán priorizar el análisis y las recomendaciones concretas en lugar de la simple descripción. Asimismo, deberán incluir datos estadísticos, comparaciones, evaluaciones de impacto, soluciones precisas y una definición clara de responsabilidades, solicitó.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la cita (Fuente: VNA)

También recordó la exigencia planteada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, de construir un aparato administrativo “racionalizado, sólido, eficaz y eficiente”.

Además, pidió a esta entidad colaborar estrechamente con los órganos pertinentes para finalizar el proyecto de reorganización interna del Consejo de Nacionalidades, las comisiones de la Asamblea Nacional, la Oficina de la Asamblea Nacional y la Auditoría Estatal, con el objetivo de evitar superposiciones de competencias y garantizar un funcionamiento más eficiente tras la reestructuración.

Thanh Man insistió en la necesidad de fortalecer la descentralización manteniendo al mismo tiempo un control estricto de las responsabilidades. Según él, cada nivel debe asumir plenamente las competencias que le corresponden sin transferir innecesariamente los expedientes a instancias superiores.

En el ámbito institucional, solicitó acelerar la revisión de los reglamentos de funcionamiento de los órganos parlamentarios y preparar cuidadosamente la modificación y ampliación de la resolución de la Asamblea Nacional relativa a la recopilación y votación de confianza.

En cuanto a la transformación digital, llamó a crear una base de datos común sobre los diputados, los miembros de los Consejos Populares y el personal bajo la competencia del Comité Permanente de la Asamblea Nacional. Según afirmó, la digitalización debe servir directamente a la gestión, la supervisión y la toma de decisiones, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos y reduce los plazos de tramitación./.



