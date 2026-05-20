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Da Nang asciende 212 puestos en el ranking global de ecosistemas de startups

La ciudad de Da Nang ascendió al puesto 554 del ranking global de StartupBlink y consolida su meta de ser un centro regional de innovación.

El Parque de Software No.2 de Da Nang tiene un diseño moderno y adecuado para empresas de los sectores de tecnología de la información e innovación. (Foto: VNA)
El Parque de Software No.2 de Da Nang tiene un diseño moderno y adecuado para empresas de los sectores de tecnología de la información e innovación. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- La ciudad central de Da Nang ha subido 212 puestos, del lugar 766 al 554, en el índice global de ecosistemas de startups 2026, según informó Le Thi Thuc, subdirectora del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología.

La información se dio a conocer durante el seminario en línea global “Índice de Ecosistemas de Startups 2026”, organizado el 19 de mayo por el Centro de Investigación y Cartografía del Ecosistema Global de Empresas Emergentes StartupBlink.

Da Nang fue también seleccionada como uno de los 20 ecosistemas destacados presentados en el evento, mostrando el entorno de innovación y las orientaciones de desarrollo de la ciudad.

Vo Duc Anh, subdirector del Centro de Apoyo a la Innovación y las Empresas Emergentes de Da Nang, este resultado refleja el fuerte crecimiento del ecosistema de startups e innovación de la ciudad, tanto en cantidad como en calidad de empresas, así como en su capacidad de conexión internacional.

Destacó que este logro es fruto de la coordinación entre el gobierno, universidades, institutos de investigación, empresas tecnológicas, comunidades de startups y fondos de inversión a lo largo de los últimos años.

La ciudad también ha impulsado la inversión en infraestructura de innovación, transformación digital y tecnologías avanzadas, promoviendo sectores como inteligencia artificial (IA), semiconductores, blockchain, biotecnología y digitalización.

Además, la ciudad organiza regularmente programas de conexión de inversión, cooperación internacional y apoyo al emprendimiento.

Da Nang es uno de los ecosistemas destacados seleccionados por StartupBlink para participar en su seminario web de lanzamiento global. Esta es una oportunidad para que la ciudad muestre su entorno dinámico e innovador para startups, su potencial de desarrollo y su visión de convertirse en un centro de innovación regional en el futuro.

El ranking global de ecosistemas de startups 2026 de StartupBlink incluye más de 1.500 ciudades de 120 países./.

VNA
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