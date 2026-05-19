Turismo

Inician proyecto de ampliación de Terminal Internacional de Da Nang

La ceremonia de inicio del proyecto de ampliación de la terminal internacional de pasajeros de Da Nang (Terminal T2) tuvo lugar hoy en esta central ciudad vietnamita, con una inversión de 57,69 millones de dólares.

La ceremonia de inicio del proyecto de ampliación de la terminal internacional de pasajeros de Da Nang (Terminal T2). Foto: VNA
La ceremonia de inicio del proyecto de ampliación de la terminal internacional de pasajeros de Da Nang (Terminal T2). Foto: VNA

Da Nang, Vietnam (VNA)- La ceremonia de inicio del proyecto de ampliación de la terminal internacional de pasajeros de Da Nang (Terminal T2) tuvo lugar hoy en esta central ciudad vietnamita, con una inversión de 57,69 millones de dólares.

El proyecto busca responder al fuerte crecimiento del tráfico aéreo internacional y mejorar la calidad de los servicios.

En 2019, la Terminal T2 atendió a más de 7,1 millones de pasajeros, muy por encima de su capacidad de diseño de 4 millones de pasajeros anuales. Durante el período 2024–2025, el flujo continuó en niveles elevados, con 6,18 millones y 6,81 millones de pasajeros, respectivamente.

La obra se desarrollará sobre una superficie aproximada de 3.600 metros cuadrados, elevando el área total de la terminal a más de 21.000 metros cuadrados.

Tras la ampliación, el número de mostradores de facturación aumentará de 54 a 85, mientras que las puertas de embarque con mangas telescópicas pasarán de 4 a 7. Asimismo, el sistema de manejo de equipajes será modernizado, duplicando la capacidad de las cintas transportadoras de salida e incorporando nuevas cintas para llegadas.

El proyecto mantendrá la arquitectura inspirada en las “alas de una gaviota”, combinada con un diseño biophilic que prioriza los espacios verdes y la iluminación natural.

Se prevé que las obras concluyan en un plazo de 12 meses, elevando la capacidad de la terminal a 6 millones de pasajeros anuales para satisfacer la demanda del período 2026–2030.

El subdirector de la empresa de inversión y explotación del aeropuerto internacional de Da Nang, Do Trong Hau, señaló que el proyecto no solo aliviará la sobrecarga operativa, sino que también reafirma el compromiso de la unidad con el desarrollo socioeconómico de la ciudad, orientado hacia un espacio aeroportuario moderno, seguro y con identidad propia de la región central de Vietnam.

El vicepresidente del Comité Popular municipal, Le Quang Nam, destacó que la ampliación de la Terminal T2 contribuirá a fortalecer la conectividad internacional, impulsar el turismo, el comercio y la inversión, y consolidar a Da Nang como un centro regional de servicios e intercambio en Asia-Pacífico.

La Terminal Internacional de Da Nang opera desde 2017 y es la primera y única terminal en Vietnam en obtener la certificación de cinco estrellas de Skytrax durante tres años consecutivos (2024–2026). Además, fue sede de operaciones exitosas durante la APEC 2017./.

VNA
#Terminal Internacional de Da Nang #Da Nang #Vietnam
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