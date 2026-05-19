Vietnam cautiva a los visitantes en la feria de turismo de Argelia

Argel (VNA) – Los destinos turísticos y productos culturales de Vietnam han despertado un gran interés entre los visitantes internacionales en la Feria Internacional de Turismo y Viajes (SITEV 2026), celebrada del 18 al 21 de mayo en el Centro de Exposiciones SAFEX en Argel, Argelia, con la participación de alrededor de 450 empresas y organizaciones de 41 países.



La Embajada de Vietnam en Argelia, en coordinación con las principales agencias de viajes Saigontourist y Vietravel, instaló un pabellón para presentar productos y paquetes turísticos de Vietnam, atrayendo una notable atención del público.



Además de material promocional, el stand de Vietnam exhibe grandes fotografías de destinos emblemáticos como el lago Hoan Kiem, el complejo paisajístico de Trang An, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, la ciudad antigua de Hoi An, la cascada Ban Gioc y los arrozales en terrazas de Mu Cang Chai. El personal de la embajada también ofrece información sobre procedimientos de visado y turismo a los visitantes internacionales. Los invitados que visitan el stand son recibidos con café y té vietnamita.



La feria de este año, bajo el lema “Argelia, turismo auténtico y desarrollo sostenible”, refleja los esfuerzos del país norteafricano por desarrollar el turismo como un nuevo pilar económico junto al sector energético.

Pabellón vietnamita en el evento. (Fuente: VNA)

Según el Ministerio de Turismo y Artesanía de Argelia, la SITEV 2026 reúne agencias de viajes, cadenas hoteleras, aerolíneas, instituciones financieras y agencias de promoción de inversiones, junto con unas 50 startups especializadas en servicios digitales y soluciones de turismo inteligente.



Considerada el mayor evento turístico de Argelia este año, la feria también acoge foros de networking empresarial, seminarios especializados y programas de conexión de inversiones entre socios argelinos e internacionales. Uno de los puntos destacados es el área de exposición dedicada a la artesanía y productos tradicionales argelinos, especialmente del desierto del Sahara, con el objetivo de promover el patrimonio cultural y el turismo interno.



Las autoridades argelinas expresaron su esperanza de que la feria contribuya a impulsar la temporada turística de verano de 2026, atraer a más visitantes internacionales y reforzar la imagen de Argelia como un destino emergente en el norte de África y la región mediterránea./.