Vietnam impulsa la cooperación en defensa con Suecia y Argelia

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, recibió hoy en Hanoi a los embajadores de Suecia, Johan Ndisi, y de Argelia, Azeddine Bechka, con el fin de fortalecer los lazos estratégicos y la colaboración en la industria militar.



En la reunión con el embajador sueco, Phan Van Giang resaltó que Suecia es uno de los socios más importantes de Vietnam en el Norte de Europa. En especial, ambas partes establecieron la asociación estratégica en ciencia y tecnología en junio de 2025.

Destacó que estas son áreas en las que Suecia posee fortalezas reconocidas a nivel mundial y que se alinean estrechamente con la política de Vietnam de promover la ciencia, la tecnología y la innovación como motores clave del desarrollo en la nueva era.

El ministro instó a aprovechar el gran potencial de cooperación en defensa, especialmente en la industria militar y las telecomunicaciones, y propuso fomentar el intercambio de delegaciones de alto nivel, avanzar en la firma de un Memorando de Entendimiento para crear un marco legal de colaboración y potenciar la formación académica.

Afirmó que Vietnam ofreció plazas en sus academias militares para que personal sueco aprenda el idioma vietnamita y participe en cursos para oficiales internacionales, además de invitar formalmente a empresas suecas a la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam en diciembre de 2026.

Por su parte, el embajador Johan Ndisi felicitó a Phan Van Giang por su nombramiento como viceprimer ministro y elogió los logros de desarrollo de Vietnam.



El diplomático confirmó que trabajará estrechamente con el Ministerio de Defensa para que la relación bilateral sea más sustancial y efectiva, buscando oportunidades de cooperación basadas en las necesidades e intereses mutuos.



Destacó el crecimiento sobresaliente en áreas de comercio e inversión, lo cual sirve de plataforma para expandir los vínculos en seguridad y defensa en los años venideros.



El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el embajador de Argelia, Azeddine Bechka. (Foto: baochinhphu)



En el diálogo con el embajador de Argelia, Azeddine Bechka, el general Phan Van Giang recordó el apoyo mutuo durante las luchas pasadas por la independencia nacional y la actual etapa de construcción del país. Vietnam mantiene una Oficina de Agregado de Defensa residente en Argelia, una de las dos únicas en África, lo que refleja la importancia estratégica de este vínculo.



Para profundizar la relación, el viceprimer ministro vietnamita propuso el intercambio de visitas de alto nivel, la firma de un acuerdo marco de cooperación en defensa y la colaboración en sectores como la logística, la industria militar, la historia técnica y la medicina militar, además del apoyo mutuo en foros multilaterales de seguridad.



El embajador Bechka coincidió en que la relación bilateral se basa en cimientos históricos sólidos e ideales comunes de independencia. El diplomático argelino respaldó las propuestas de Vietnam y manifestó el interés de su país por colaborar en el entrenamiento, el intercambio de delegaciones y las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



En esta ocasión, el ministro Phan Van Giang extendió una invitación a los líderes y empresas de defensa de Argelia para participar en la feria de defensa que se celebrará en Hanoi en 2026./.