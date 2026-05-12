Primer ministro de Vietnam recibe al embajador de China

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy en esta capital al embajador de China en Hanoi, He Wei.



En el encuentro, el jefe de Gobierno subrayó que el Partido y el Estado vietnamitas siempre valoran la ayuda brindada por China a Vietnam tanto en la lucha por la independencia nacional en el pasado como en el actual proceso de desarrollo.



Reafirmó que Vietnam considera el fortalecimiento de las relaciones con China como una política coherente, una necesidad objetiva, una opción estratégica y una prioridad en su política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de los nexos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, (derecha) recibie al embajador de China en Hanoi, He Wei. (Foto: VNA)



El primer ministro expresó su deseo de que ambas partes continúen coordinándose estrechamente para implementar de manera eficaz los consensos alcanzados entre los máximos dirigentes de ambos países, en particular mantener la tradición de intercambios de alto nivel, impulsar una cooperación sustantiva en diversos ámbitos y esforzarse por cumplir con éxito los objetivos de desarrollo de cada nación.



En este sentido, abogó por promover un comercio bilateral equilibrado, saludable y sostenible; lograr avances en la conectividad de infraestructuras estratégicas, priorizando la cooperación ferroviaria.



También propuso desarrollar con fuerza los corredores económicos transfronterizos, centros logísticos, zonas económicas fronterizas y complejos industriales en áreas limítrofes; así como acelerar la construcción de pasos fronterizos inteligentes y desplegar de manera sincronizada las zonas de cooperación económica transfronteriza.



Asimismo, pidió a China respaldar y facilitar la participación efectiva de Vietnam en la iniciativa “Compartir el gran mercado – Exportaciones de China”, y ampliar el acceso para los productos agropecuarios y acuícolas vietnamitas.



Sugirió fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología y en educación y formación, elaborar un plan concreto para implementar el Año de Cooperación Turística Vietnam–China 2026-2027, y reforzar la colaboración en el ámbito de la salud, incluida la medicina tradicional.



Por su parte, el embajador chino coincidió con las orientaciones del primer ministro y afirmó que China concede gran importancia y prioridad al desarrollo de las relaciones con Vietnam.



Señaló que su país trabajará junto a Vietnam para implementar los consensos de alto nivel, promover la cooperación sustantiva, construir cadenas de suministro y de producción estables, y acoge con satisfacción la participación vietnamita en la iniciativa “Compartir el gran mercado – Exportaciones de China”, facilitando así la exportación de mercancías vietnamitas, especialmente productos agrícolas, al mercado chino.



El embajador también expresó la disposición de China a compartir experiencias en la construcción de zonas de libre comercio y centros financieros internacionales, impulsar la cooperación ferroviaria, incluidas tecnologías y técnicas ferroviarias, ampliar la conectividad ferroviaria entre ambos países hacia el continente euroasiático, así como fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, garantizando la seguridad energética./.