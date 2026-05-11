Comité Permanente de Asamblea Nacional pide una gestión integral de peticiones ciudadanas

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam subrayó la necesidad de supervisar y resolver de manera integral los problemas planteados reiteradamente por los votantes, especialmente aquellos relacionados con los derechos e intereses legítimos de la población, al examinar durante su segunda reunión de trabajo el informe sobre las aspiraciones ciudadanas de marzo y abril de 2026.



Los participantes destacaron que el principio fundamental es escuchar al pueblo, comprender sus inquietudes y servirle con responsabilidad, por lo que las respuestas a las demandas ciudadanas deben ser claras y oportunas.



Le Thi Nga, jefa de la Comisión de Peticiones y Supervisión de la Asamblea Nacional de Vietnam, señaló que los votantes y la ciudadanía valoran altamente las acciones proactivas y decididas del Partido y del Estado para impulsar el desarrollo socioeconómico, en particular las medidas destinadas a fomentar el crecimiento, mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar el equilibrio de la economía.



Asimismo, destacó que la población mantiene una elevada confianza en la política exterior del Partido y del Estado en medio de un escenario internacional complejo. Gracias a ello, Vietnam ha logrado integrarse de manera activa y profunda en la comunidad internacional, preservando al mismo tiempo los intereses nacionales y del pueblo vietnamita.



Respecto a las actividades parlamentarias, los votantes reconocen las innovaciones introducidas por la Asamblea Nacional y consideran que estas han mejorado de forma práctica y eficaz la calidad de su labor. También expresaron su expectativa de que la XVI Legislatura continúe elevando el nivel de desempeño institucional.



Los ciudadanos expresaron su respaldo a la continuidad de las políticas destinadas a fomentar el crecimiento económico, estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación y preservar los principales equilibrios económicos, así como a garantizar la seguridad económica, energética, monetaria y alimentaria, junto con el orden y la seguridad social.



Los votantes y la ciudadanía también valoraron positivamente la supervisión temática realizada por la Asamblea Nacional sobre “La aplicación de las políticas y leyes relacionadas con la gestión y el uso de los bienes públicos, especialmente edificios administrativos, tras la reorganización del aparato estatal y de las unidades administrativas”. Consideran que se trata de una cuestión clave para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, prevenir el despilfarro y corregir deficiencias derivadas de la racionalización administrativa.



En cuanto a la gestión del Gobierno y del Primer Ministro, la población reconoció los avances en la reforma de los procedimientos administrativos, la reducción de las tasas de interés, la eliminación de obstáculos para las empresas, la reestructuración del mercado financiero y el impulso de grandes proyectos de infraestructura destinados a dinamizar el crecimiento económico.



No obstante, persisten preocupaciones vinculadas directamente con la vida cotidiana de la población, entre ellas el abastecimiento y los precios de los combustibles, la seguridad alimentaria, los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de escuelas públicas en Hanoi, la sobrecarga laboral a nivel comunal tras la reorganización administrativa y el riesgo de accidentes en algunos tramos de dos carriles de la autopista Norte-Sur.



Además, continúan generando inquietud pública la contaminación ambiental en las zonas rurales, la saturación turística durante los períodos vacacionales, el fuerte aumento de los precios de los servicios, la falsificación de productos, la publicidad engañosa en redes sociales, las estafas en línea y el robo de datos personales. Muchos ciudadanos también enfrentan dificultades al realizar trámites administrativos y acceder a servicios públicos después de la reorganización de las unidades administrativas.



Los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional coincidieron en términos generales con el contenido del informe y pidieron a los organismos competentes y a las delegaciones parlamentarias reforzar la supervisión de los asuntos que más preocupan a los votantes.



Subrayaron que la información derivada de las peticiones ciudadanas debe convertirse en una fuente importante de referencia para las labores legislativas, de supervisión y de toma de decisiones sobre cuestiones estratégicas del país.



Indicaron además que una gestión eficaz de las peticiones ciudadanas contribuirá a fortalecer la confianza de la población en el Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, al tiempo que permitirá al órgano legislativo cumplir mejor su papel como representante de la voluntad y las aspiraciones del pueblo.



El Comité Permanente de la Asamblea Nacional también pidió al Gobierno y al Primer Ministro seguir acelerando la solución de las demandas planteadas por los votantes, especialmente en temas relacionados con el crecimiento económico, la descentralización, la simplificación de los procedimientos administrativos, las políticas para funcionarios comunales, el control de la contaminación ambiental, la seguridad alimentaria, la prevención de fraudes en línea, la protección de datos personales, la prevención del abuso infantil, la escasez de escuelas públicas y la mejora de la infraestructura de transporte.



Durante la sesión matutina del 11 de mayo, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó además el proyecto de Ordenanza que modifica y complementa varios artículos de la Ordenanza sobre la consolidación de documentos normativos jurídicos./.

VNA