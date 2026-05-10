Primeros ministros de Laos y Vietnam destacan solidaridad histórica, según periódico laosiano

Vientiane (VNA) – El periódico Pasaxon, órgano oficial del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, publicó recientemente un artículo informando que, el 8 de mayo en Cebú, Filipinas, el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, se reunió bilateralmente con su par vietnamita, Le Minh Hung, con motivo de su participación en la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las conferencias relacionadas, celebradas del 7 al 8 de mayo.



Durante el encuentro, ambos dirigentes expresaron su alegría por reunirse oficialmente por primera vez, lo que refleja la continuidad de la buena tradición entre ambos países, y al mismo tiempo reafirmaron la solidaridad, la cercanía y la confianza mutua en el marco de la relación especial “única en el mundo” entre Laos y Vietnam.



Las dos partes valoraron altamente la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la estrecha vinculación estratégica entre los dos países, que en los últimos tiempos no ha dejado de desarrollarse profundamente en todos los ámbitos, especialmente en la cooperación política, de defensa y seguridad, cada vez más sólida, convirtiéndose en un pilar firme de la relación bilateral. En el ámbito económico, también se han logrado avances alentadores y resultados más sustanciales.



Acordaron trabajar estrechamente para preparar las actividades de celebración del Año de la Solidaridad y Amistad Laos-Vietnam, así como de dos fechas históricas: el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en 2027.



Asimismo, continuarán implementando el contenido y el espíritu del encuentro entre los dos Buros Político del Partido y los resultados de la 48.ª reunión del Comité de Cooperación Laos-Vietnam, especialmente promoviendo proyectos de cooperación estratégica, como los proyectos de conectividad, asegurando un progreso sustancial y resultados efectivos.



En esta ocasión, Sonexay Siphandone mostró su gratitud y sincero agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam por la valiosa, oportuna y eficaz ayuda brindada a Laos, reafirmando así el espíritu de “partir un grano de arroz a la mitad, compartir una hoja de verdura” entre los dos pueblos.



El premier laosiano invitó a Le Minh Hung y a su esposa a realizar una visita oficial a Laos en un momento apropiado.



A su vez, el jefe del Gobierno vietnamita también invitó a Sonexay Siphandone a realizar una visita oficial a Vietnam y a participar en el Foro Futuro de la ASEAN 2026./.

VNA