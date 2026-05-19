Vietnam y Croacia acuerdan profundizar cooperación multisectorial

Hanoi (VNA)- Vietnam concede gran importancia a la consolidación y el desarrollo de las relaciones con sus países amigos tradicionales, entre los cuales Croacia constituye un socio prioritario en la región de los Balcanes, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores de la nación indochina, Le Hoai Trung.



Durante las conversaciones celebradas en Hanoi con el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, Gordan Grlić Radman, el canciller vietnamita dio una cálida bienvenida a su homólogo y valoró altamente el significado de esta visita, la primera realizada por un jefe de la diplomacia croata al país indochino desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales en 1994.



Hoai Trung subrayó que la visita refleja la importancia que Croacia concede a sus vínculos con Vietnam y su determinación de impulsar la cooperación entre ambos países en múltiples ámbitos.



Tras informar sobre la situación actual del país y el desarrollo de las relaciones bilaterales, propuso que ambas partes continúen intensificando el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel, así como a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno, el Parlamento y los intercambios entre los pueblos.



Además, exhortó a intensificar la coordinación de posiciones y el intercambio de puntos de vista en foros regionales e internacionales, especialmente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con el fin de fortalecer el entendimiento mutuo, consolidar la confianza política y generar un nuevo impulso para las relaciones entre Vietnam y Croacia.



Por su parte, Radman aseveró que Croacia considera a Vietnam como uno de sus socios más importantes en el Sudeste Asiático y manifestó el deseo de promover una cooperación más sustancial y efectiva en los ámbitos de ciencia y tecnología, defensa y seguridad, logística inteligente, economía marítima, turismo y asuntos laborales.



El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), recibe al ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, Gordan Grlić Radman. (Foto: Cancillería de Vietnam)



Ambos ministros coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Croacia aún cuentan con un amplio margen para desarrollarse, especialmente en los sectores de comercio e inversión, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, puertos marítimos y turismo.



Asimismo, acordaron fortalecer el papel coordinador de las Cancillerías de ambos países y acelerar la creación de un Comité Mixto de Cooperación Económica, con el objetivo de evaluar el estado de la colaboración, definir orientaciones y medidas concretas, resolver obstáculos y elevar la eficacia de los vínculos en materia comercial y de inversión.



Los dos cancilleres también coincidieron en la necesidad de alentar a las empresas de ambos países a profundizar su conocimiento de los respectivos mercados, intercambiar información y explorar oportunidades de inversión en sectores en los que poseen ventajas comparativas, como tecnología de la información, ciberseguridad, logística verde, energías renovables y cooperación portuaria.



Hoai Trung solicitó que Croacia continúe apoyando y promoviendo entre los demás Estados miembros de la UE la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y el bloque continental (EVIPA), con el fin de establecer un marco jurídico más favorable para la cooperación en dicho renglón. También pidió el respaldo croata para instar a la Comisión Europea a levantar cuanto antes la “tarjeta amarilla” aplicada a los productos pesqueros vietnamitas.



Ambas partes destacaron las perspectivas de cooperación en los sectores de educación y formación, cultura, deportes, turismo y trabajo, y coincidieron en la necesidad de aprovechar de manera más eficaz las ventajas complementarias de cada país para atender sus respectivas necesidades de desarrollo.



Al intercambiar opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés mutuo, los dos ministros reafirmaron su apoyo al multilateralismo, la promoción del derecho internacional y la resolución de disputas por medios pacíficos, sin recurrir al uso o la amenaza del uso de la fuerza. De igual modo, acordaron seguir coordinándose estrechamente en foros multilaterales, incluidos la ONU y el marco ASEAN-UE, en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo.



En el marco de la visita, las academias diplomáticas de Vietnam y de Croacia firmaron un memorando de entendimiento de cooperación, bajo la presencia de ambos cancilleres./.