Vietnam y Japón refuerzan la cooperación en salud de alta tecnología

Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, recibió hoy a Higashiue Shinichi, presidente del Grupo Médico Tokushukai de Japón, y a representantes de la corporación tecnológica vietnamita FPT.



Durante el encuentro, ambas partes destacaron el fortalecimiento de la cooperación sanitaria entre Vietnam y Japón, con especial énfasis en la tecnología, la formación de personal y el desarrollo de sistemas orientados a mejorar la calidad de los servicios médicos y la salud pública.



Nguyen Thi Thanh destacó el notable avance de las relaciones bilaterales, marcado por un creciente nivel de confianza política, especialmente después de que ambos países elevaran sus vínculos al nivel de asociación estratégica integral en diciembre de 2023 y tras la visita a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en mayo de 2026.



En este contexto, afirmó que la cooperación en el sector de la salud está entrando en una nueva etapa de mayor calidad, centrada en la aplicación de tecnologías avanzadas, el fortalecimiento de los recursos humanos y la construcción de un sistema sanitario sostenible.



Subrayó además que la salud constituye un elemento esencial del índice nacional de felicidad y reiteró el compromiso de Vietnam de construir un sistema sanitario equitativo, eficiente, sostenible e integrado internacionalmente. En ese sentido, señaló que el país apuesta por un modelo de atención médica basado en la ciencia y centrado en las personas, con el objetivo de garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de salud y pueda disfrutar de una vida más larga, saludable y plena.



La funcionaria vietnamita recordó que en Vietnam la profesión médica es considerada una vocación especial, por lo que el personal sanitario debe mantener altos estándares profesionales y una sólida ética médica. Añadió que el país necesita seguir impulsando mecanismos y políticas innovadoras para desarrollar recursos humanos de calidad en este ámbito.



Valoró positivamente el acuerdo de cooperación para el período 2026-2029 firmado entre FPT y Tokushukai, al considerar que refleja el firme compromiso y la participación activa de las comunidades empresariales de Vietnam y Japón en el desarrollo socioeconómico vietnamita en esta nueva etapa.



Asimismo, reconoció el papel pionero de FPT en la investigación y aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente en el despliegue de soluciones de transformación digital e inteligencia artificial para la gestión hospitalaria, el apoyo al diagnóstico y tratamiento, y la mejora de los servicios sanitarios, iniciativas que - afirmó - han contribuido significativamente a elevar la calidad de la atención médica.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



La vicepresidenta expresó su deseo de que la cooperación sanitaria entre ambos países continúe ampliándose para facilitar un mayor acceso a tecnologías médicas avanzadas, sobre todo en áreas como cardiología y oncología. También destacó los esfuerzos de la Asamblea Nacional vietnamita para perfeccionar el marco jurídico y fortalecer la capacidad del sistema sanitario. Manifestó además su confianza en que, gracias al compromiso de Higashiue, la colaboración entre Tokushukai y FPT generará resultados concretos y se convertirá en un nuevo símbolo de la cooperación bilateral en salud, ciencia y tecnología.



Igualmente, instó a ambas partes a acelerar la transformación digital y promover el desarrollo de un ecosistema sanitario moderno que beneficie directamente a la población vietnamita. También llamó a fortalecer la transferencia de conocimientos sobre tratamientos y gestión hospitalaria, así como la formación y capacitación práctica de profesionales médicos tanto en Japón como en Vietnam.



Alentó además una mayor participación de especialistas japoneses en áreas como diálisis, trasplante de órganos, atención cardiovascular, tratamiento oncológico y cuidado de personas mayores, así como en el desarrollo de centros médicos de alta tecnología en las principales ciudades vietnamitas.



Por su parte, Higashiue reafirmó el compromiso de Tokushukai de trabajar estrechamente con FPT para implementar de manera efectiva las iniciativas de cooperación ya firmadas.



El directivo japonés elogió el entorno de inversión de Vietnam, su potencial de crecimiento y el fuerte impulso que el país está dando a la transformación digital en el sector sanitario y de salud pública. Añadió que Tokushukai está dispuesto a compartir su experiencia y ampliar la cooperación con socios vietnamitas, aprovechando la fuerza laboral joven y dinámica del país para mejorar la calidad de los servicios médicos y contribuir a la protección de la salud pública./.