Grupo japonés AEON propone un centro logístico de alta tecnología en provincia vietnamita

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El Grupo AEON (Japón) ha propuesto el estudio de un proyecto para construir un centro logístico de alta tecnología en la provincia vietnamita de Tay Ninh, durante una reunión de trabajo con las autoridades locales.



La delegación de AEON, encabezada por el director sénior de desarrollo de proyectos y construcción, Hagino Tatsuya, sostuvo el 12 de mayo el encuentro con el liderazgo provincial para intercambiar iniciativas de inversión y analizar las oportunidades de desarrollo en el territorio.



Durante la reunión, ambas partes revisaron el potencial económico de Tay Ninh y sus orientaciones en materia de atracción de inversiones, con especial atención a la propuesta del grupo japonés de desarrollar infraestructura logística avanzada en la provincia.



Según el Comité Popular de Tay Ninh, Japón es actualmente el cuarto mayor inversor en la provincia, con 174 proyectos y un capital registrado superior a 1.520 millones de dólares. Las inversiones japonesas se concentran principalmente en la fabricación de madera industrial y sus derivados, la ingeniería mecánica, la maquinaria, la electrónica, el procesamiento agroacuícola, la confección textil, la producción de piensos y el procesamiento de alimentos, entre otros sectores.



En la provincia, el centro comercial AEON - Tan An, desarrollado por AEON Vietnam, con una inversión de 1.076 billones de dongs (unos 45 millones de dólares) y una superficie de aproximadamente 22.000 m² en la comuna de Long An, ya está en funcionamiento desde octubre del año pasado.



Las autoridades provinciales informaron que, en 2025, Tay Ninh implentó con éxito tres misiones de promoción de inversiones, comercio y empleo en Japón, incluidas actividades en Tokio e Ibaraki. Tras estas iniciativas, varias grandes corporaciones japonesas, como Sumitomo, Maeda Kensetsu e IHI, han establecido contactos y explorado oportunidades de cooperación e inversión en la provincia.



En cuanto a su estrategia de atracción de inversiones, Tay Ninh prioriza sectores como la alta tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial, la industria auxiliar, la manufactura avanzada (componentes electrónicos, ingeniería de precisión y semiconductores), la farmacéutica, la biotecnología, la agricultura de alta tecnología y los servicios comerciales, educativos y de formación.



Según la planificación provincial, Tay Ninh también impulsa el desarrollo de complejos comerciales, de servicios y de ocio en polos urbanos, junto con la modernización del sistema de distribución minorista y la creación de espacios comerciales vinculados al turismo y a nuevas tendencias de consumo.



En la reunión, el representante de AEON destacó que Tay Ninh es una de las tres provincias estratégicas del sur de Vietnam para el grupo, junto con Ciudad Ho Chi Minh y Dong Nai. Asimismo, subrayó que el grupo desarrolla tanto grandes centros comerciales como formatos de supermercados de menor escala (AEON MaxValu), adaptados a cada zona residencial.



AEON valoró positivamente el potencial de la provincia y señaló que la orientación de Tay Ninh hacia el desarrollo de complejos urbanos, centros comerciales, servicios de ocio y logística se ajusta a sus líneas de negocio. La empresa consideró especialmente favorable el avance de las infraestructuras de conexión, como las autopistas regionales, así como la red de zonas industriales, económicas y pasos fronterizos internacionales, factores que permitirán consolidar cadenas de suministro modernas y convertir a la provincia en un nodo logístico regional.



Asimismo, el grupo manifestó su interés en estudiar el desarrollo de una red comercial a lo largo de los ejes estratégicos que conectan el monte Ba Den con Ciudad Ho Chi Minh, con el objetivo de aprovechar la posición de Tay Ninh como puerta de entrada al comercio internacional y centro de tránsito regional de mercancías.



El vicepresidente permanente del Comité Popular de Tay Ninh, Nguyen Hong Thanh, valoró positivamente las estrategias de inversión de AEON, al considerarlas coherentes con la orientación de desarrollo de la provincia. Al mismo tiempo, encargó a los departamentos y autoridades competentes que coordinen estrechamente con el grupo, proporcionando información, orientación sobre trámites administrativos y condiciones favorables para la investigación y desarrollo de proyectos conforme a la normativa vigente.



Fundado en 1758, AEON es uno de los mayores grupos minoristas del mundo, con 179 empresas conjuntas dentro y fuera de Japón. En Vietnam, está presente desde 2011, donde desarrolla centros comerciales, supermercados y diversas actividades relacionadas con el comercio, la importación y la investigación de mercado./.

VNA