Máximo dirigente de Vietnam recibe a líderes de grandes corporaciones y empresas de India

Mumbai, India (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo hoy en la ciudad de Mumbai una serie de encuentros con ejecutivos de los principales grupos económicos de la India, en los que reafirmó el compromiso del país de crear condiciones óptimas para los inversores extranjeros.



Durante las reuniones, el mandatario destacó que Vietnam se encuentra en una nueva etapa de desarrollo donde la infraestructura, la energía y la logística son pilares fundamentales para alcanzar un crecimiento rápido y sostenible.

Llamó a las corporaciones indias a convertirse en socios estratégicos a largo plazo para fortalecer la conectividad y la seguridad energética nacional.



En su conversación con los directivos de la Corporación Nacional de Petróleo y Gas de la India (ONGC), To Lam elogió las contribuciones de la entidad durante casi 40 años en el país y dio la bienvenida a sus planes de ampliar la cooperación en exploración y explotación de hidrocarburos. Subrayó que asegurar el suministro de petróleo y gas es una prioridad nacional y alentó a ONGC a profundizar su participación para garantizar la seguridad energética a largo plazo. Por su parte, la ONGC expresó su deseo de seguir siendo un socio estratégico que acompañe el desarrollo de la industria petrolera vietnamita, consolidando así los vínculos económicos entre ambas naciones.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al presidente y director ejecutivo del Larsen & Toubro (L&T), S.N. Subrahmanyan. (Foto: VNA)



Al recibir a los representantes de la empresa Larsen & Toubro (L&T), To Lam valoró la capacidad del grupo para ejecutar proyectos de infraestructura complejos y a gran escala. Invitó a esta entidad a expandir sus inversiones en energía e infraestructura moderna, áreas en las que Vietnam está impulsando un desarrollo sincronizado.



Aseguró que el Estado de Vietnam garantiza un entorno de inversión transparente y armónico para los beneficios de todas las partes, mientras que la empresa anfitriona manifestó su interés en participar en proyectos clave de transporte, puertos marítimos y energía en el país indochino.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al presidente del Grupo Adani, Gautam Adani. (Foto: VNA)



El mismo día, To Lam sostuvo un encuentro con los líderes del Grupo Adani, a quienes reconoció como expertos mundiales en puertos y logística.



El jefe de Estado sugirió que Adani no se limite a proyectos individuales, sino que explore modelos de cooperación a gran escala que conecten de manera integral los sectores de puertos, logística y energía, en sintonía con la estrategia de desarrollo de Vietnam y la expansión del propio grupo hacia el Este.



Vietnam seguirá facilitando que empresas como Adani operen de manera eficaz, segura y exitosa, contribuyendo a elevar la competitividad de la economía nacional en el mercado global, aseveró./.