Economía

Vietnam celebrará gran evento internacional para impulsar cadenas globales de suministro

Vietnam celebrará VIS 2026 en Ciudad Ho Chi Minh para fortalecer cadenas globales de suministro y ampliar exportaciones sostenibles.

Compradores internacionales conocen los productos vietnamitas en VIS 2025. (Foto: VNA)
Compradores internacionales conocen los productos vietnamitas en VIS 2025. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam organizará del 3 al 5 de septiembre próximo la “Cadena de eventos de conexión de cadenas internacionales de suministro 2026” (VIS 2026), considerada una de las principales actividades de promoción comercial del país para este año.

El evento tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), en Ciudad Ho Chi Minh, según la Decisión No. 1049/QD-BCT emitida el 5 de mayo por el Ministerio de Industria y Comercio.​

De acuerdo con la cartera, VIS 2026 busca fortalecer la cooperación en comercio, inversión y transformación de las cadenas de suministro en un contexto económico internacional marcado por la volatilidad y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

El Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros fue designado como organismo coordinador principal del programa, en colaboración con otras unidades ministeriales y entidades relacionadas. El objetivo es reforzar la conexión entre empresas vietnamitas, distribuidores internacionales, importadores y socios extranjeros, ampliando las oportunidades de integración en las cadenas globales de suministro.

La agenda incluirá un foro de exportación acompañado de la ceremonia inaugural, seminarios especializados sobre producción verde y exportaciones sostenibles, encuentros sectoriales sobre agroalimentos y bienes de consumo, además de debates centrados en la diversificación de mercados mediante el comercio electrónico y las tecnologías digitales aplicadas a la distribución internacional.​

El programa también prevé actividades de exhibición y encuentros de negocios B2B entre compañías vietnamitas y delegaciones internacionales de compradores, con el propósito de facilitar la búsqueda de socios comerciales, la firma de acuerdos y la expansión de mercados de exportación.

A través de VIS 2026, Vietnam busca reforzar su imagen como proveedor de productos diversos y de alta calidad, capaces de responder a los estándares internacionales y a las crecientes exigencias de las grandes cadenas globales de distribución.​

Uno de los ejes centrales del evento será fortalecer la articulación entre todos los actores de la cadena exportadora vietnamita, desde proveedores de materias primas y empresas manufactureras hasta inversionistas, operadores logísticos, entidades bancarias, organismos de control de calidad y responsables de políticas públicas.

La iniciativa también apunta a impulsar una participación más profunda de las empresas vietnamitas en las redes globales de producción y distribución, promoviendo al mismo tiempo inversiones destinadas a modernizar integralmente los procesos productivos, mejorar la calidad de los bienes y aumentar el valor agregado de las exportaciones nacionales.

Para las empresas vietnamitas, el evento ofrecerá acceso directo a grandes compradores internacionales y oportunidades para ampliar mercados, además de intercambiar experiencias con expertos extranjeros sobre producción sostenible y competitividad a largo plazo.

​Por su parte, los importadores internacionales podrán establecer vínculos con exportadores vietnamitas de prestigio, diversificar sus fuentes de suministro y acceder a nuevos productos con potencial comercial. Asimismo, fabricantes internacionales de maquinaria, equipos y materias primas participarán en el evento para explorar oportunidades dentro del mercado vietnamita.

El Ministerio de Industria y Comercio instó a sus departamentos, oficinas comerciales en el exterior y entidades relacionadas a coordinar estrechamente la preparación y organización de VIS 2026, con el fin de garantizar el éxito de uno de los mayores eventos de conexión comercial internacional del país./.

VNA
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