El Foro “FDI Connect 2026” destaca cadenas de suministro globales sostenibles

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Bac Ninh (VNA) – El Foro “FDI Connect 2026”, bajo el lema “Hacia cadenas de suministro globales sostenibles”, se celebró hoy en el Centro Cultural Kinh Bac, en la provincia norteña vietnamita de Bac Ninh.

El evento fue organizado conjuntamente por el Comité Popular provincial y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

La iniciativa busca contribuir al objetivo de un crecimiento del PIB del 10 % en 2026, al tiempo que refuerza la ambición de Vietnam de convertirse en un polo regional de alta tecnología. También pretende consolidar la posición de Bac Ninh como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa (FDI en inglés) en el país.

El presidente de la VCCI, Ho Sy Hung, subrayó que la elección de Bac Ninh, importante centro industrial y polo clave de atracción de inversión foránea, refleja la voluntad de promover una cooperación concreta con las empresas en el centro del desarrollo. El foro constituye así un espacio de intercambio destinado a fomentar un ecosistema de inversión transparente, eficiente y sostenible.

Por su parte, el presidente del Comité Popular provincial, Pham Hoang Son, indicó que Bac Ninh ha atraído hasta la fecha cerca de 3.500 proyectos de capital foráneo procedentes de 46 países y territorios, con más de 49.000 millones de dólares de capital registrado. En 2025, la provincia captó 5.730 millones de dólares de esa fuente, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. En el primer trimestre de 2026, registró además 1.200 millones de dólares en inversión extranjera.

Delegados intercambian en el foro (Foto: VNA)

Grandes corporaciones internacionales como Samsung, Foxconn, VSIP y Amkor Technology continúan ampliando sus actividades en la provincia.

Las autoridades provinciales afirmaron su intención de reorientar la estrategia hacia una atracción más selectiva de inversiones, priorizando la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.

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Bac Ninh aspira a convertirse en una ciudad bajo administración central antes de 2030 y a consolidarse como un importante centro nacional de las industrias electrónicas y de semiconductores.

Para alcanzar estos objetivos, la provincia prevé reforzar sus infraestructuras estratégicas, especialmente en transporte interregional, zonas industriales de nueva generación, logística e infraestructuras digitales. Asimismo, continuará aplicando el mecanismo de “corredor verde” para agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la inversión.

El foro incluyó además dos sesiones de diálogo de alto nivel centradas en la reestructuración de las cadenas de suministro globales y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas vietnamitas para convertirse en proveedores de primer nivel en las cadenas de valor de la inversión extranjera.

Los participantes destacaron varias prioridades estratégicas, como una mayor integración de Vietnam en las cadenas de valor globales, el desarrollo de infraestructuras industriales adecuadas para la nueva generación de capital foráneo, así como inversiones en ecosistemas industriales verdes e inteligentes y en servicios de producción integrados.

Las discusiones también abordaron los modelos de cooperación entre empresas con capital extranjero y empresas locales, las condiciones para que las compañías vietnamitas se conviertan en proveedores de primer nivel, así como la mejora de la posición de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro del sector de energías renovables./.

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