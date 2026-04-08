Vietnam reacciona bien ante choques económicos, destaca investigación regional

Hanoi (VNA) - El informe anual Perspectivas Económicas Regionales de la ASEAN+3 (AREO) 2026 enfatizó que Vietnam se está adaptando bien a las fluctaciones regionales y mundiales, integrándose rápidamente a las cadenas de suministro y emergiendo como un destino líder para la inversión extranjera directa (IED).



En la conferencia de prensa de la Oficina de Investigación Macroeconómica ASEAN+3 (AMRO, en inglés), que incluye a los Estados miembros de la ASEAN y a China, Japón, Corea del Sur, se conoció que el año pasado Vietnam reaccionó bastante bien a los impactos de la política arancelaria de Estados Unidos, incluso mejor que lo previsto por los analistas.

El economista en jefe de AMRO, Dong He, expresó su expectativa de que Vietnam siga siendo la economía de más rápido crecimiento en la región en 2026. De acuerdo con el AREO, el PIB de Vietnam registrará un crecimiento real de 7,4% en 2026 y 7,1% en 2027.

La inflación general se estima en 3,8% en 2026 y 3,4% en 2027. El estudio reveló además que el notable crecimiento de ASEAN+3 en las últimas dos décadas ha permitido aumentar su cuota de mercado en el comercio mundial, medido como la suma de exportaciones e importaciones, del 23,1% en 2000 al 30,7% en 2024.



En la región, China ocupa la mayor parte con participación en las exportaciones globales aumentando del 3,9% al 16,4% y en las importaciones del 5,2% al 8,5% entre 2000 y 2024. Por su parte, Vietnam registró avances notables, reflejando una mayor integración a la cadena de valor global.



Según el informe, los países de ASEAN+3 resultan cada vez más afectados por las fluctuaciones económicas dentro de la región, especialmente desde China. Para la mayoría de las economías regionales, el choque de demanda de Estados Unidos es menor que el de China. Vietnam se trata de una excepción destacada al reaccionar tanto de los choques de demanda en China como en Estados Unidos, lo que refleja su integración rápida a las cadenas de suministro que sirven a ambos mercados.



El análisis AREO también reconoció que ASEAN+3 emerge como un destino principal de IED, reflejando y consolidando la integración cada vez más de la región a la red comercial y de producción mundial. En 2024, ASEAN+3 ocupaba un 22,5% del volumen total de IED mundial, reflejando la atracción de la región para los inversores internacionales.



La proporción de IED intrarregional en ASEAN+3 también ha aumentado en las últimas dos décadas, pasando del 48,7% en 2009 al 49,2% en 2024, lo que refleja un mayor nivel de integración comercial y de cadenas de suministro en la región. En particular, Vietnam ha emergido como uno de los principales destinos de esa fuente de capital./.



