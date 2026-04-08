Economía de Hanoi aumenta 7,87% en medio de presiones por precios de combustibles

Hanoi (VNA) - La economía de Hanoi creció un 7,87% en el primer trimestre de 2026, una de las tasas de crecimiento más sólidas de los últimos años, a pesar de la creciente presión derivada del alza de los precios mundiales del combustible y la incertidumbre comercial.



La información se anunció en una rueda de prensa celebrada la víspera por el Comité Popular municipal para analizar el desempeño socioeconómico de la capital vietnamita en el primer trimestre del año.



Durante el evento, Do Thu Hang, subdirectora del Departamento de Finanzas de Hanoi, señaló que el entorno global sigue siendo volátil, especialmente debido a que el conflicto en Oriente Medio desde finales de febrero interrumpió las rutas comerciales marítimas, elevó los precios de la energía e incrementó los riesgos de inflación.



A pesar de estos obstáculos, la economía de Vietnam ha mantenido un impulso de recuperación positivo, respaldado por la producción industrial, las exportaciones y la inversión pública, afirmó.



Sin embargo, el alza vertiginosa de los precios del combustible dejó un fuerte impacto en la economía. En marzo de 2026, los precios de la gasolina aumentaron un 28,09% con respecto al mes anterior, mientras que los del diésel subieron un 56,62%. En comparación con marzo de 2025, los precios de la gasolina aumentaron un 21,44% y los del diésel un 58,67%, lo que elevó los costos de transporte y producción, aumentó los precios de bienes y servicios y afectó negativamente al consumo.



A pesar de varios impactos adversos, los sectores económicos de Hanoi se mantienen estables. La agricultura registra un desarrollo integral, con un aumento del 4,4% en la producción acuícola.



La producción industrial se mantuvo sólida, con un índice de producción industrial (IPI) que creció un 8,5% interanual, incluyendo un crecimiento del 8,7% en la manufactura y del 6,4% en la producción y distribución de electricidad.



La actividad empresarial también cobró dinamismo. La ciudad registró nueve mil 33 nuevas empresas, un 33,4% más, con un capital registrado total de unos 6,4 mil millones de dólares. Asimismo, cinco mil 147 empresas reanudaron sus operaciones, un crecimiento del 36,1% en comparación con el año anterior, aunque también aumentaron las disoluciones y las suspensiones temporales.



La inversión extranjera directa (IED) alcanzó los 478,9 millones de dólares, lo que representa una disminución del 66,2% interanual. Mientras tanto, el capital total de inversión en la ciudad aumentó un 10,1% tras totalizar los 3,9 mil millones de dólares. La inversión pública del presupuesto local se disparó un 47,4%, hasta los 793 millones de dólares, el nivel más alto del país.



El comercio y los servicios continuaron siendo sectores destacados, según Thu Hang. Las ventas minoristas y los ingresos por servicios al consumidor alcanzaron los 9,6 mil millones de dólares, un 11,2% más, mientras que el turismo se recuperó con fuerza, con más de 2,43 millones de visitantes, incluyendo 1,78 millones de llegadas internacionales.



En los próximos meses, la ciudad priorizará los grandes proyectos de infraestructura, acelerará el desembolso de la inversión pública y estimulará el consumo, incluyendo la puesta en marcha de proyectos piloto para la economía nocturna en Hoan Kiem y Tay Ho.



Hanoi también se orientará hacia la atracción selectiva de inversiones, dirigiéndose a inversores estratégicos en industrias de alta tecnología, industrias de apoyo e investigación y desarrollo, al tiempo que impulsará la transformación digital en los servicios públicos y el comercio.



Según los funcionarios, el primer trimestre sentó una base importante, pero para lograr un crecimiento de dos dígitos se requerirá una inversión pública más rápida, una mayor movilización de los recursos sociales y un nuevo impulso de la ciencia, la tecnología, la economía digital, la cultura y el turismo./.

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