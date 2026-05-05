Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación energética

Washington (VNA) En el marco de su trabajo en Estados Unidos, una delegación del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam sostuvo un encuentro con representantes del Departamentos de Comercio y de Energía del país anfitrión.



En la reunión, los participantes discutieron orientaciones de cooperación energética entre los dos países y la posibilidad de la participación empresarial norteamericana en proyectos energéticos en el país indochino, así como asuntos relativos a comercio e inversión.



Un representante anfitrión reiteró que el Servicio Comercial estadounidense quiere desempeñar un papel como puente de conexión para que las empresas de EE.UU. se involucren más profundamente en proyectos energéticos en Vietnam, especialmente en los campos del gas natural licuado (GNL), la infraestructura importada, así como en el suministro de equipos, servicios técnicos y soluciones tecnológicas integrales.



La parte estadounidense reafirmó su disposición a movilizar todo su ecosistema empresarial y sus herramientas de apoyo financiero para satisfacer las necesidades de desarrollo energético de Vietnam.



A su vez, la delegación vietnamita ofreció una visión general de las necesidades energéticas para el próximo período en el país indochino, haciendo hincapié en la necesidad urgente de garantizar la seguridad energética en un contexto de alto crecimiento económico y una demanda de electricidad en rápido aumento.



Vietnam está intensificando la inversión en el desarrollo de infraestructuras energéticas, con el objetivo de lograr 22,5 GW adicionales de energía generada con GNL para 2030.



El GNL ha sido identificado como una fuente de energía transitoria crucial, que ayuda a reducir la dependencia del carbón y apoya la transición energética sostenible.



En lo que respecta a las actividades promocionales, proporcionó información detallada sobre las reuniones y los contactos entre el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y sus unidades miembros con socios estadounidenses en los últimos tiempos.



Concretamente, Petrovietnam y las empresas relacionadas han firmado e intercambiado numerosos Memorandos de Entendimiento (MOU) con importantes corporaciones energéticas estadounidenses, incluidos socios como Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips y Excelerate Energy en el ámbito del suministro de GNL y el desarrollo de la cadena de valor del gas, entre otros aspectos.



En la ocasión, la parte estadounidense hizo hincapié en la importancia de que ambos países finalicen y firmen cuanto antes un acuerdo comercial recíproco integral, considerándolo un fundamento crucial para promover la cooperación económica y comercial, incluso en el sector energético.



Destacó que el enfoque proactivo de Vietnam al abrir su mercado y reducir significativamente los aranceles de importación sobre los productos estadounidenses es una señal positiva que debería promoverse aún más mediante compromisos más específicos en el marco de acuerdos comerciales recíprocos, contribuyendo así a disminuir el déficit comercial de EE.UU. y a avanzar hacia el equilibrio de la balanza comercial bilateral.



En cuanto a las herramientas de apoyo, la delegación del país norteamericano presentó mecanismos financieros como el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) y programas de financiación de exportaciones de energía, en particular en los sectores de GNL e infraestructura energética, y recomendó que Vietnam utilizara estas herramientas para reducir los costes de capital, mejorar la viabilidad de los proyectos y facilitar la participación de las empresas estadounidenses en su mercado.



Vietnam espera que Estados Unidos pueda ofrecer soluciones financieras más competitivas, incluidos créditos a la exportación, garantías y mecanismos de reparto de riesgos.



Ambas partes coincidieron en que el potencial de cooperación energética entre Vietnam y Estados Unidos es enorme y podría convertirse en uno de los pilares importantes de las relaciones económicas bilaterales.



La parte estadounidense recalcó su continuo apoyo a la creación de redes empresariales, la promoción de inversiones y la provisión de soluciones integrales para proyectos energéticos en Vietnam.



Mientras, la delegación vietnamita aseguró que seguirá mejorando el entorno de inversión, creando condiciones favorables para las empresas estadounidenses y acelerando las negociaciones sobre contratos a largo plazo para garantizar un suministro estable y sostenible./.

VNA