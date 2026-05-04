Moody's eleva la perspectiva crediticia de Vietnam a "Positiva"

Hanoi (VNA) La agencia de calificación crediticia Moody's elevó hoy la perspectiva de Vietnam de "Estable" a "Positiva", reafirmando la calificación crediticia nacional del país indochino en el nivel Ba2, informó el Ministerio de Finanzas.



La cartera declaró que el acontecimiento refleja la confianza de esa agencia en la capacidad de Vietnam para mejorar su perfil crediticio a mediano plazo.



Moody's evaluó que la calidad institucional y la gobernanza de Vietnam están mejorando claramente, gracias a las reformas administrativas, legales y del sector público que comenzaron a finales de 2024, comentó.



Además, la competitividad de la economía vietnamita continúa fortaleciéndose mediante la aceleración de la digitalización, la inversión en infraestructura, el perfeccionamiento de la calidad de los recursos humanos y el desarrollo del mercado de capitales, entre otros aspectos, señaló.



La confirmación de la calificación crediticia en el nivel Ba2 demuestra la evaluación de Moody's de que los principales puntos fuertes del perfil crediticio de Vietnam siguen siendo sólidos, lo que refuerza aún más la calificación crediticia actual de la nación, según la misma fuente.

Del 8 al 23 de abril pasado, 501 ciudadanos tramitaron sus solicitudes en los quioscos inteligentes ubicados en el Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Hac Thanh, provincia de Thanh Hoa. (Fuente: VNA)





El fuerte potencial de crecimiento de Vietnam sigue siendo un pilar fundamental, reforzado por una base de exportaciones diversificada, la recuperación de la demanda interna y la entrada sostenida de inversión extranjera directa, lo que contribuye a una mayor estabilidad macroeconómica.



Moody's también valoró que Vietnam es resistente a las perturbaciones en los precios de la energía, los costos del transporte y las presiones inflacionarias derivadas de acontecimientos geopolíticos, gracias a su sólida base de crecimiento, su bajo riesgo cambiario y su estructura energética y exportadora diversificada.



Sin embargo, la agencia dijo que los riesgos para el sistema bancario, el mercado inmobiliario y las deficiencias institucionales existentes, a pesar de las mejoras significativas, están obstaculizando las posibilidades de que Vietnam mejore su calificación crediticia.



La clasificación de dicha entidad refleja el reconocimiento de la comunidad internacional al liderazgo y los esfuerzos de gestión del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Vietnam para estabilizar la macroeconomía y llevar a cabo reformas integrales del sistema institucional.



Esto sienta las bases para que Vietnam entre con confianza en una nueva era de desarrollo, con el objetivo de alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos vinculadas a una transformación del modelo de crecimiento, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales fuerzas impulsoras./.