Vietnam impulsa cooperación financiera con empresa suiza FS Finance Suisse AG

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, recibió hoy a Roland Staub, presidente de la empresa FS Finance Suisse AG de Suiza, en una visita de cortesía.



En la cita, Quoc Dung felicitó a FS Finance Suisse AG por sus logros en los ámbitos de la gestión de activos, la consultoría de inversión estratégica, la creación y operación de fondos de inversión globales, así como la asesoría para el desarrollo de centros financieros internacionales, en consonancia con las tendencias de integración financiera global.



El subjefe del Gobierno subrayó que las relaciones entre Vietnam y Suiza continúan desarrollándose de manera positiva, especialmente tras la publicación por ambos países de la “Declaración sobre la elevación de los nexos de asociación” en el marco de la 55.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, en enero de 2025.

Señaló que ambas partes deben seguir promoviendo una cooperación más sólida, con el objetivo de que Suiza se convierta en uno de los principales inversores europeos en Vietnam, con la participación de empresas como FS Finance Suisse AG.



Por su parte, Roland Staub informó que la empresa, con sede en Zúrich, se especializa en la gestión de activos, consultoría de inversión estratégica, operación de fondos de inversión globales y asesoría para el desarrollo de centros financieros internacionales.



Asimismo, compartió la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa en el país indochino, centrada en un segmento específico de la economía global. En particular, FS Finance Suisse AG planea ampliar sus inversiones en el sector turístico, con el objetivo de aprovechar el potencial y las ventajas de las localidades, contribuyendo a posicionar a Vietnam como un destino atractivo no solo para la inversión, sino también para un turismo de alta calidad y nivel internacional.



El viceprimer ministro vietnamita acogió con satisfacción los planes de inversión de la empresa suiza, señalando que estas iniciativas están en consonancia con las orientaciones de Vietnam en materia de atracción de inversiones. Asimismo, consideró que contribuirán al desarrollo socioeconómico, al crecimiento sostenible y a la explotación eficiente del potencial turístico y de servicios de la localidad.



Reafirmó que el Gobierno de Vietnam siempre crea condiciones favorables para que los inversores extranjeros, incluida FS Finance Suisse AG, operen de manera eficaz y a largo plazo en el país./.

VNA