Vietnam registra crecimiento del 5,4% en exportaciones agroforestales y pesqueras

Hanoi (VNA) – El valor de exportaciones de productos agroforestales y pesqueros de Vietnam alcanzó un estimado de 23 mil millones de USD en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un aumento del 5,4% interanual, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Solo en abril, el ingreso de las exportaciones se estimó en 6,05 mil millones de USD, un 3,8% menos que el mes anterior y un 0,8% menos que el año anterior.



Del total, los productos agrícolas representaron 12,16 mil millones de USD, un 1,5% más; los productos ganaderos, 245 millones de USD, un 45,5% más; los productos pesqueros, 3,59 mil millones de USD, un 11,9% más; y los productos forestales, 5,82 mil millones de USD, un 0,8% más.



Asia se mantuvo como el principal mercado de exportación, representando el 44,1% del volumen total de exportaciones, seguida de América y Europa con participaciones del 20,9% y el 15,8%, respectivamente. El valor de las exportaciones a Asia aumentó un 11,5%, a Europa un 3,7% y a Oceanía un 19,8%, mientras que los envíos a América y África disminuyeron un 3,5% y un 26%, respectivamente.



China continuó siendo el mayor importador, representando el 21,1% del total de las exportaciones, seguida de Estados Unidos (18,5%) y Japón (7%). Las exportaciones a China se dispararon un 28,8%, mientras que las destinadas a Japón aumentaron ligeramente un 1,3% y los envíos a Estados Unidos disminuyeron un 4,8%.



Las exportaciones de productos básicos clave mostraron tendencias mixtas. La pimienta y las frutas y hortalizas registraron un fuerte crecimiento: las exportaciones de pimienta alcanzaron las 95.100 toneladas, por un valor de 614,4 millones de USD, lo que supone un aumento del 20,9% en valor, y las de frutas y hortalizas aumentaron un 22,3%, hasta los 2,06 mil millones de USD.



Por otro lado, varios productos básicos experimentaron descensos en el valor de sus exportaciones a pesar del aumento de los volúmenes. Las exportaciones de café aumentaron un 15% en volumen, pero disminuyeron un 7,8% en valor debido a una fuerte caída de los precios. El caucho y los anacardos también registraron leves reducciones en su valor, mientras que las exportaciones de arroz cayeron un 11,1%. Las exportaciones de té disminuyeron tanto en volumen como en valor.



El crecimiento se concentró en varios mercados asiáticos, especialmente en China, que registró aumentos del 80,8%, 44,4% y 49,6% en las importaciones de café, arroz y frutas y verduras, respectivamente. Otros mercados también experimentaron incrementos notables, como Estados Unidos para la pimienta (54,2%), Tailandia para los anacardos (58,6%) e Indonesia para el caucho (2,2 veces más).



Por el contrario, se registraron descensos en varios mercados, como Filipinas, Brasil, Costa de Marfil y los Emiratos Árabes Unidos. Las fluctuaciones de los precios mundiales siguieron siendo un factor clave que afectó al desempeño de las exportaciones.



Mientras tanto, el valor de importaciones de productos agroforestales y pesqueros en el período de cuatro meses se estimó en 17,65 mil millones de USD, un 12% más que el año anterior. Las importaciones de productos agrícolas alcanzaron los 11,51 mil millones de USD, un 16,2% más, mientras que los productos ganaderos, pesqueros y forestales también registraron crecimiento./.

VNA