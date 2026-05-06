Economía

Política sobre desarrollo de economía privada genera cambios significativos en Vietnam

Tras un año de implementación, la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada ha provocado transformaciones positivas, claras y de amplio alcance en la práctica.

Vinpearl Nam Hoi An, un proyecto que impulsa el desarrollo en la zona este de la ciudad de Da Nang, cuenta con la inversión de una empresa privada. (Foto: VNA)
Vinpearl Nam Hoi An, un proyecto que impulsa el desarrollo en la zona este de la ciudad de Da Nang, cuenta con la inversión de una empresa privada. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA)- Tras un año de implementación, la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada ha provocado transformaciones positivas, claras y de amplio alcance en la práctica.

Así lo aseguró Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios vietnamitas en el extranjero (BAOOV) y miembro del Buró Ejecutivo de la Asociación de Vietnamitas en Laos, en declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane.

Según Huong, desde la promulgación de la Resolución en mayo de 2025, la confianza del mercado se ha fortalecido, el número de empresas que se incorporan ha aumentado, y el espíritu emprendedor e innovador se ha propagado.

Las políticas de exención y reducción de impuestos, así como el apoyo oportuno del Estado, han incentivado a las empresas y los pequeños negocios a expandir sus operaciones, transformar sus modelos y crecer hasta convertirse en empresas consolidadas, señaló.

Además, continuó, la reestructuración y racionalización del aparato desde el nivel central al local, especialmente la implementación del gobierno de dos niveles a partir del 1 de julio de 2025, junto con otras políticas de reforma de los procedimientos burocráticos, la promoción de la transformación digital y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas han contribuido a reducir costos, acortar los tiempos de tramitación y facilitar el acceso a recursos como capital, tierras, mano de obra y tecnología.

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Muchas empresas privadas están invirtiendo en los sectores de servicios e inmobiliario en Da Nang. (Foto: VNA)



Estas mejoras han sido reconocidas por la comunidad empresarial, incluidos los vietnamitas en el extranjero, al establecer conexiones e invertir en el país, afirmó.

De manera destacada, detalló, la política de incentivar la participación de las empresas privadas en proyectos nacionales estratégicos, que antes solo llevaban a cabo empresas estatales o extranjeras, ha abierto un amplio espacio de desarrollo, reafirmando el papel cada vez más importante del sector privado en la economía.

Minh Huong también subrayó que estos cambios han elevado la posición y la confianza de las empresas vietnamitas en el ámbito internacional. Las políticas internas cada vez más favorables han generado un impulso para que la comunidad vietnamita en el exterior aumente sus inversiones, transfiera conocimientos y amplíe mercados.

Sin embargo, dijo, para que la Resolución 68 produzca efectos sostenibles, es necesario continuar su implementación de manera coherente y uniforme, especialmente a nivel local; al mismo tiempo, perfeccionar el marco institucional hacia la transparencia, estabilidad y mayor previsibilidad.

Asimismo, se requiere un mecanismo sólido que facilite a las empresas el acceso a recursos, especialmente en áreas emergentes como la digitalización, la economía verde y la innovación, añadió.

En cuanto a los vietnamitas en el exterior, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas de conexión y crear condiciones favorables para que participen más activamente en inversiones, transferencia de tecnología y expansión de mercados.

Con la determinación de reformar, el acompañamiento del Estado y el espíritu de innovación, confió en que la Resolución 68 continúe siendo un motor clave que impulse el desarrollo destacado de la economía privada y contribuya a los objetivos de desarrollo a largo plazo del país./.

VNA
#Resolución 68-NQ/TW #Vietnam #economía privada
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Resolución 68

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