Cultura-Deporte

Vietnam garantiza presupuesto mínimo del 2% para el desarrollo cultural

Vietnam asegurará una inversión anual para el sector cultural de al menos el 2% del gasto total del presupuesto nacional, con una tendencia creciente según las necesidades de desarrollo de cada período.

Vietnam garantiza presupuesto mínimo del 2% para el desarrollo cultural. Foto ilusrativa: VNA
Vietnam garantiza presupuesto mínimo del 2% para el desarrollo cultural. Foto ilusrativa: VNA

Hanoi (VNA) - Vietnam asegurará una inversión anual para el sector cultural de al menos el 2% del gasto total del presupuesto nacional, con una tendencia creciente según las necesidades de desarrollo de cada período.

Así lo establece la Resolución número 28/2026/QH16 sobre el desarrollo de la cultura de Vietnam, firmada recientemente por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

Esta normativa busca institucionalizar las políticas del Partido y el Estado, fomentando al mismo tiempo la movilización de recursos sociales para fortalecer la identidad nacional y potenciar las industrias creativas bajo un marco legal moderno y atractivo para la inversión privada.

Una de las novedades más destacadas de la resolución es la instauración del 24 de noviembre como el “Día de la Cultura de Vietnam”, jornada en la que los trabajadores tendrán derecho a un día libre con goce de sueldo. Durante esta fecha, se aplicarán exenciones o reducciones en las tarifas de entrada a instalaciones culturales y deportivas públicas.

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Vietnam garantiza presupuesto mínimo del 2% para el desarrollo cultural. Foto ilusrativa: VNA


El documento oficial también promueve activamente la participación de la ciudadanía, especialmente de jóvenes y niños, en actividades culturales durante las principales festividades nacionales, con el fin de preservar y difundir los valores históricos del país.

Para transformar la cultura en un motor económico, la resolución estipula la creación de conglomerados y zonas industriales culturales creativas. Estas áreas geográficas definidas concentrarán a organizaciones, empresas e individuos dedicados a la investigación, producción y comercialización de productos y servicios culturales, conformando ecosistemas sincronizados basados en alta tecnología.

Asimismo, se contempla el desarrollo de complejos creativos mediante la reconversión funcional de fábricas u obras antiguas en espacios de uso mixto que combinen objetivos comerciales, turísticos y de servicios, facilitando el acceso a terrenos y locales bajo mecanismos de apoyo preferenciales para el sector privado.

En materia fiscal, el Gobierno vietnamita implementará incentivos significativos para atraer talento y capital hacia industrias clave como el turismo cultural, el cine, las artes escénicas y los videojuegos con contenido educativo e histórico. Las empresas del sector disfrutarán de una exención del impuesto sobre la renta de sociedades durante dos años y una reducción del 50% en los cuatro años siguientes. Adicionalmente, se otorgarán exenciones fiscales sobre los ingresos derivados de la transferencia de acciones o aportaciones de capital en empresas culturales, así como beneficios tributarios específicos para los salarios de expertos y científicos dedicados a actividades creativas dentro de las compañías.

Esta resolución, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema de gestión cultural en Vietnam. Al integrar soluciones tecnológicas y modelos de negocio innovadores con una política financiera robusta, el país aspira a consolidar una industria cultural competitiva que no solo proteja el patrimonio, sino que también genere valor agregado en la economía digital y global./.

VNA
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Resolución 80

Resolución 68

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