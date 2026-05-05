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Vietnam digitaliza el patrimonio con pasaporte turístico

Vietnam impulsa la protección y promoción del patrimonio mediante enfoques innovadores y digitales, como el “Pasaporte del Patrimonio”, en línea con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista, con el objetivo de integrar los valores culturales en la vida cotidiana de forma más interactiva y dinámica.

La ceremonia de Año Nuevo de la dinastía Nguyen se recrea en el Palacio Thai Hoa, en la Ciudadela Imperial de Hue. (Foto:VNA)
La ceremonia de Año Nuevo de la dinastía Nguyen se recrea en el Palacio Thai Hoa, en la Ciudadela Imperial de Hue. (Foto:VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam impulsa la protección y promoción del patrimonio mediante enfoques innovadores y digitales, como el “Pasaporte del Patrimonio”, en línea con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista, con el objetivo de integrar los valores culturales en la vida cotidiana de forma más interactiva y dinámica.

La Resolución n.° 80-NQ/TW, adoptada el 7 de enero de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la cultura nacional, enfatiza la necesidad de innovar el contenido y la forma de la difusión cultural en la vida social. A partir de la experiencia práctica en una serie de localidades, la iniciativa del "Pasaporte del Patrimonio" muestra el potencial para concretar el patrimonio con las personas.

Uno de los retos actuales es cómo garantizar que el patrimonio no solo se conserve, sino que también esté presente de forma activa en la vida cotidiana. En realidad, muchos sitios históricos y museos aún se abordan de manera convencional, careciendo de conectividad e interacción.

La ciudad de Hue es una de las localidades pioneras en la creación de un nuevo enfoque del patrimonio a través del "Pasaporte Turístico".

El "Pasaporte Turístico de Hue", que surgió de una publicación de introducción al destino en 2018, ha evolucionado hasta convertirse en la aplicación digital "Pasaporte Urbano de Hue", centrada en los pasaportes de reliquias, una herramienta para conectar sitios patrimoniales en un itinerario estructurado.

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Turistas en la ciudad de Hoi An. (Fuente: VNA)

Tran Thi Hoai Tram, directora del Departamento de Turismo de Hue, dijo que el número de visitantes a la ciudad es bastante elevado, pero los itinerarios turísticos carecen de conectividad y no generan la motivación necesaria para una exploración en profundidad.

Mientras tanto, la localidad cuenta con la ventaja de un sistema de patrimonio concentrado, especialmente el Complejo de Reliquias de Hue. Según Hoai Tram, el desarrollo de un "Pasaporte Turístico" busca transformar el viaje en una experiencia interactiva, en lugar de un simple recorrido turístico.

A través de la aplicación, los turistas registran su visita a los sitios históricos mediante la ubicación GPS, y cada sitio se corresponde con un sello de confirmación. Cada destino incorpora información y una breve historia, lo que ayuda a los visitantes a comprender mejor su valor histórico y cultural.

Partiendo de su "Pasaporte del Patrimonio", la ciudad de Hue ha continuado desarrolla ndo su "Pasaporte Culinario", ampliando su enfoque hacia una perspectiva más integral.

Cada plato se presenta dentro de un contexto cultural específico, lo que permite a los participantes no solo "consumir", sino también "comprender" su origen y significado. Este enfoque refleja una tendencia a ampliar el concepto de patrimonio, desde lo tangible a lo intangible, hacia un ecosistema cultural cohesionado.

En la ciudad de Da Nang, el "Pasaporte del Patrimonio" se lanzó en 2025 como un producto innovador destinado a renovar la forma de concebir la cultura.

Nguyen Thi Hong Tham, directora del Centro de Promoción Turística municipal, comentó que el desarrollo del "Pasaporte del Patrimonio" surge de la necesidad de vincular los sitios patrimoniales individuales en itinerarios temáticos, al tiempo que se satisface la tendencia a la personalización.

Los pasaportes integrados con plataformas digitales no solo sirven como recuerdos, sino también como guías que permiten realizar viajes de exploración en profundidad.

Solo entre septiembre y diciembre de 2025, la urbe emitió más de 5.000 pasaportes patrimoniales en varios idiomas. Las opiniones de los viajeros se centran en las características más destacadas del pasaporte: su novedad, su alta interactividad, su facilidad de uso y los beneficios que ofrece.

El "Pasaporte Patrimonial" es uno de los productos innovadores típicos de la fase de revitalización turística de Da Nang, reiteró Hong Tham.

También demuestra el potencial de combinar plataformas digitales con contenido patrimonial. No solo facilita a los turistas el acceso a la información, sino que la digitalización contribuye a la creación de una base de datos sobre el comportamiento de los visitantes, lo que permite una gestión, conservación y promoción de los valores patrimoniales eficaces y sostenibles.

Esto concuerda con la necesidad de acelerar la transformación digital en el sector cultural, tal como se establece en la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político.

Basándonos en la experiencia de Vietnam, se puede observar que el "Pasaporte Patrimonial" no solo adopta las tendencias internacionales, sino que también se adapta a las características de cada localidad. El cual no se considera solo herramienta para apoyar las experiencias, sino también una forma de reorganizar la relación entre las personas y el patrimonio./.

VNA
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Resolución 80

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