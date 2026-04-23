Hanoi apuesta por explotar patrimonio cultural de forma sostenible

Hanoi (VNA) La Resolución n.º 02-NQ/TW, de fecha 17 de marzo de 2026, del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de Hanoi en la nueva era se considera una orientación importante, estableciendo requisitos para preservar y promover el valor del patrimonio.



Este enfoque marca un cambio desde la "conservación" a la "explotación sostenible", en consonancia con la realidad de una ciudad con una alta densidad de sitios patrimoniales.



A lo largo de los años, Hanoi se ha convertido en el centro político, económico y cultural de Vietnam.



La urbe cuenta con un vasto tesoro patrimonial con miles de sitios históricos, incluyendo numerosas reliquias de carácter nacional.



Además de su patrimonio material, la capital vietnamita tiene diversos valores intangibles únicos y un rico sistema de pueblos artesanales tradicionales.



Como parte de la estrategia, muchos espacios patrimoniales de la urbe están siendo "despertados" de una manera que los conecta con el turismo y las industrias culturales.

Una actividad artística en el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura Van Mieu-Quoc Tu Giam. (Foto: VNA)





En especial, el Museo de Hanoi alberga actualmente más de 70.000 objetos y documentos, además de seis conjuntos de tesoros nacionales. El establecimiento se considera una institución cultural importante y moderna de la capital.



Además de sus exposiciones permanentes, el museo ha ampliado sus espacios experienciales, áreas de servicio, instalaciones comerciales y espacios para eventos culturales y artísticos, contribuyendo a acercar el patrimonio a la vida contemporánea.



Gracias a estas renovaciones, el Museo de Hanoi no solo alberga un valor histórico, sino que también se ha convertido en un atractivo destino turístico. Recientemente, el lugar fue reconocido como atracción turística de la ciudad.



Por su parte, la reliquia nacional especial Van Mieu-Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) está innovando gradualmente su enfoque, combinando la conservación con actividades culturales, creativas y experienciales, entre otros.



En pueblos artesanales como Bat Trang, Thu Lam y las zonas suburbanas, también se está promoviendo la "incorporación" de productos tradicionales a experiencias turísticas.



Cabe destacar que los jóvenes participan cada vez más en la "revitalización" del patrimonio a través de proyectos creativos, medios digitales y aplicaciones tecnológicas, lo que hace que la herencia sea más accesible al público.



Equilibrar la conservación y la explotación



La realidad demuestra que el patrimonio con mayor valor económico enfrenta riesgos de daños si no existen mecanismos de gestión adecuados. Muchos expertos advierten que un desarrollo desvinculado de su fundamento tradicional será difícil de sostener.



Además, persiste el conflicto entre las necesidades de subsistencia de la población y los requisitos de conservación. Muchos hogares en la zona patrimonial enfrentan dificultades debido a las restricciones en la reparación y construcción de viviendas, mientras que el nivel de apoyo brindado no se ve suficiente.



Dao Tuan Thanh, profesor asociado de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi, destacó que uno de los principales desafíos que la ciudad debe afrontar con urgencia es lograr un equilibrio sostenible entre el desarrollo y la preservación del patrimonio cultural, entre las presiones de la modernización y las necesidades de los residentes, y entre su papel como “hogar común” de la población capitalina y las experiencias que demandan millones de turistas nacionales e internacionales cada año.



Según los expertos, para hacer realidad el espíritu de la Resolución 02/NQ-TW, es necesario un cambio de enfoque, considerando el patrimonio no solo como "recuerdos", sino también como un recurso para el desarrollo.



Una solución clave es poner a las personas en el centro de las actividades. El patrimonio solo puede preservarse y promoverse cuando la comunidad se convierte en participante activos, explicaron.



Al mismo tiempo, Hanoi necesita mejorar sus mecanismos de política, promover la asociación público-privada y atraer empresas para que participen en la preservación y explotación del patrimonio.



La aplicación de la tecnología, especialmente la digitalización del patrimonio, también es una dirección importante para mejorar la experiencia y contribuir al objetivo de convertir a Hanoi en una "ciudad creativa e inteligente".



Mientras tanto, la organización de festivales y actividades culturales bien estructuradas contribuirá a revitalizar los sitios patrimoniales, fortalecer los lazos comunitarios y atraer turistas./.