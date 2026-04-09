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Digitalización convierte patrimonio en motor económico en Vietnam

La Resolución N° 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional no solo proporciona una guía para el desarrollo socioeconómico, sino que también abre enormes oportunidades para preservar y promover los valores culturales tradicionales.

El sitio histórico y paisajístico de Yen Tu fue reconocido como monumento nacional especial en 2012 y como Patrimonio Cultural de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2025. (Fuente: VNA)
El sitio histórico y paisajístico de Yen Tu fue reconocido como monumento nacional especial en 2012 y como Patrimonio Cultural de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2025. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La Resolución N° 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional no solo proporciona una guía para el desarrollo socioeconómico, sino que también abre enormes oportunidades para preservar y promover los valores culturales tradicionales.

En la era de la transformación digital, el patrimonio cultural ya no existe únicamente en espacios físicos o en la memoria colectiva, sino que se está "transformando" gradualmente en datos digitales.

Desde antiguas estructuras arquitectónicas hasta el patrimonio cultural inmaterial, el proceso de digitalización está abriendo una nueva dirección: preservar los valores tradicionales al tiempo que se impulsa el desarrollo socioeconómico.

La experiencia en numerosas localidades demuestra que la digitalización patrimonial ya no es una tendencia, sino que se ha convertido en un requisito esencial que contribuye a dar vida a la herencia en los tiempos modernos.

Promover los valores patrimoniales a través de la tecnología

Una de las manifestaciones más destacadas de la digitalización del patrimonio es la aplicación de la tecnología para mejorar la accesibilidad pública.

Hanoi figura entre las localidades líderes en la aplicación de la tecnología a los sitios patrimoniales. En los últimos años, muchos destinos en la ciudad han comenzado a implementar entradas electrónicas, integrando códigos QR, puertas de control inteligentes y pagos en línea, sobre todo el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam), la Ciudadela Imperial de Thang Long, el sitio histórico de la prisión de Hoa Lo y la aldea antigua de Duong Lam.

Estas aplicaciones contribuyen a aumentar la transparencia del proceso y a mejorar la experiencia de los turistas, haciéndola más cómoda y agradable.

Hasta la fecha, la capital ha ubicado con éxito códigos QR en más de 28 sitios históricos facilitando la experiencia de los visitantes.

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El arte de la danza con tambores Chhay-dam del pueblo jemer en An Giang —patrimonio cultural inmaterial nacional— está siendo preservado y promovido por las generaciones más jóvenes de la comuna de O Lam (provincia de An Giang). (Foto: VNA)

En especial, la digitalización de los espacios de exposición y los objetos en formatos de 360 grados y 3D, junto con las visitas virtuales que permiten a los espectadores utilizar dispositivos inteligentes para aprender, aumentando así el atractivo del patrimonio para los turistas.

La aplicación de la tecnología digital moderna ha ayudado a los visitantes a conectar e interactuar mejor con los sitios patrimoniales, mejorando así significativamente su experiencia de visita.

Mientras tanto en la provincia de An Giang, el área conmemorativa dedicada al extinto presidente Ton Duc Thang ha dispuesto códigos QR en muchas de sus atracciones, lo que ayuda a recrear la historia a través de imágenes, vídeos y explicaciones bilingües.

Los visitantes pueden “recorrer” el sitio histórico directamente desde sus teléfonos, creando un “museo abierto” al alcance de todos. Con solo un toque en un teléfono inteligente, la gloriosa historia de la vida de Ton Duc Thang se recrea vívidamente tanto en vietnamita como en inglés.

Nguyen Quang Khanh, subdirector a cargo de la Junta de Gestión de Reliquias de An Giang, informó que ese área conmemorativa es una de las casi 40 reliquias históricas y culturales clave de la provincia que han sido digitalizadas.

Esto no solo contribuye a modernizar la educación tradicional, sino que también crea un "puente patrimonial" que conecta la riqueza del pasado con la vitalidad de la modernidad, brindando a los residentes y turistas experiencias culturales vibrantes y significativas, enfatizó.



Preservar el patrimonio en la era digital

La digitalización no solo hace que el patrimonio sea más accesible, sino que también desempeña un papel crucial en su preservación sostenible.

En provincia norteña de Vinh Phuc, el objetivo es digitalizar el 100% de los registros y documentos científicos de las reliquias de ámbito provincial para el año 2030; el 100% del patrimonio documental, los objetos y las antigüedades raras y valiosas que se conservan actualmente en el museo local; y el 100% de los datos del patrimonio cultural inmaterial del inventario, que son de valor excepcional o están en riesgo de desaparecer.

Las localidades de Vinh Phuc están intensificando la aplicación de las tecnologías de la información y la actualización de conocimientos y habilidades para la transformación digital entre los funcionarios que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural.

En la ciudad Hai Phong, la aplicación de la tecnología, incluida la digitalización de sitios históricos, se ha implementado y está dando resultados prácticos, ayudando a preservar, gestionar y promover los valores del patrimonio en la ciudad

En los próximos tiempos, la Junta de Gestión de Reliquias de la provincia de An Giang, seguirá promoviendo la digitalización de los sitios patrimoniales mediante sistemas de códigos QR, tecnología 3D y realidad virtual 360 para identificar objetos y optimizar las interfaces interactivas de una manera humana y fácil de usar, comunicó.

Transformar los valores culturales en recursos para el desarrollo

Uno de los aspectos clave de la digitalización del patrimonio es su capacidad para transformar los valores culturales en recursos para el desarrollo.

De hecho, muchas localidades han demostrado que, tras la aplicación de la tecnología, el número de turistas ha aumentado significativamente. En la provincia sureña de Tay Ninh, gracias a una promoción intensificada y a la aplicación de la tecnología digital en la gestión y difusión de los sitios patrimoniales, el turismo local se ha convertido en un destino atractivo en el mapa turístico vietnamita.

La armoniosa combinación de tecnología digital y patrimonio cultural no solo ayuda a Tay Ninh a preservar la memoria histórica y honrar los valores tradicionales, sino que también abre oportunidades para el desarrollo de la industria sin humo local.

Mientras tanto, Hanoi lidera actualmente el país en número de sitios de patrimonio cultural. Este enorme número de herencias, combinado con la tecnología digital, se convertirá en un recurso fundamental para el desarrollo de la industria cultural e impulsará un importante avance en el turismo de la capital.

La digitalización del patrimonio va más allá del mero almacenamiento y conservación; también facilita la creación de productos culturales digitales de alta calidad, adecuados para el público moderno. De esta manera, el patrimonio se difunde ampliamente, aumentando su valor económico y contribuyendo a reafirmar la posición de Hanoi en el mapa turístico mundial.

De acuerdo con Le Hoai Nam, director del Instituto Vietnamita para la Investigación y Preservación de la Cultura y las Creencias Populares, si se realiza de forma sistemática, la digitalización ayudará a preservar los valores del patrimonio, especialmente el inmaterial ante el riesgo de desaparecer.

Más importante aún, cuando los datos se estandarizan y unifican, se reducen las imprecisiones, sentando las bases para integrar el patrimonio en la educación, la investigación y el desarrollo de productos culturales. De esta manera, el patrimonio no solo se conservará, sino que también se convertirá en un recurso para el desarrollo./.

VNA
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