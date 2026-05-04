Récord asiático para la pagoda Cuong Xa en Vietnam y sus muros esculpidos

Hanoi (VNA) – La pagoda Cuong Xa, ubicada en el barrio de Tan Hung, en la norteña ciudad vietnamita de Hai Phong, recibió un certificado de récord asiático como el establecimiento con el mayor número de motivos de esvástica grabados en muros de piedra en Asia, símbolo budista de buen augurio asociado con la prosperidad y el bienestar.



Este reconocimiento fue otorgado por la Organización de Récords de Asia (Asia Book of Records – ABR).



También conocida como Quynh Khau Tu, la pagoda está situada en una elevación al suroeste de la antigua aldea de Cuong Xa. Según las estelas, su origen se remonta a varios siglos atrás, con una primera restauración durante el reinado del rey Le Than Tong en el siglo XVII. Deteriorada por las guerras, fue restaurada en 1946 y posteriormente retomada en 1996 por el venerable Thich Thanh Cuong. A pesar de su estado modesto en ese momento, conservaba valiosos objetos antiguos.



En 2009 se iniciaron trabajos de reconstrucción en el emplazamiento original, durante los cuales se descubrieron vestigios de casi 2.000 años de antigüedad, lo que confirma la larga historia del lugar. Actualmente, el conjunto abarca una superficie de 7.385 m².



La singularidad del sitio radica en sus muros de piedra verde. Cada hilera cuenta con 108 bloques de piedra, cada uno de 40 cm de largo, 30 cm de ancho y 35 cm de grosor. Las tres primeras hileras en la base están esculpidas con motivos de loto; desde la cuarta hasta la parte superior, cada bloque está grabado con un motivo de esvástica, realzado con dorados. En total, cerca de 3.000 motivos de esvástica han sido tallados en piedra en todo el complejo.

El venerable Thich Thanh Van, vicepresidente permanente de la Asociación Budista de la ciudad de Hai Phong, toca la campana para despertar la verdadera naturaleza de la iluminación, orando por la prosperidad nacional y la paz para el pueblo. Foto: VNA





Según el venerable Thich Thanh Cuong, inspirado por una visita a Angkor Wat, el proyecto requirió cerca de siete años de trabajo, con cada piedra tallada y grabada in situ.



Las autoridades locales consideran que este reconocimiento representa una oportunidad para valorizar el patrimonio cultural y desarrollar el turismo. La Asociación de Turismo de Hai Phong tiene previsto promover aún más los valores del sitio entre visitantes nacionales e internacionales.



Anteriormente, en 2015, la pagoda ya había sido reconocida a nivel nacional por este sistema de muros grabados.



El mismo día, el sitio inauguró nuevas construcciones, entre ellas un santuario dedicado a la Diosa Madre y un campanario./.