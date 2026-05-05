Vietnam inaugura su espacio en la famosa Feria de París

París (VNA) – El espacio de Vietnam fue inaugurado en la Feria de París por el Centro Cultural de Vietnam en Francia, reafirmando la presencia continua del país en uno de los eventos comerciales y culturales más destacados de Europa.



La ceremonia de apertura, efectuada el 4 de mayo, contó con animadas actuaciones, incluido un tradicional baile del león y presentaciones musicales con el monocordio (dan bau) y el instrumento de bambú T’rung, ofreciendo a los visitantes una introducción inmersiva a la cultura vietnamita.



En el evento, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, destacó la importancia del stand del país indochino en la feria de este año, tras la reciente elevación de las relaciones entre ambas naciones al nivel de Asociación Estratégica Integral. Señaló que este espacio no solo es una vitrina comercial, sino también una prueba tangible del fortalecimiento de la cooperación bilateral.



El espacio de Vietnam fue inaugurado en la Feria de París por el Centro Cultural de Vietnam en Francia (Foto: VNA)



El diplomático afirmó que Vietnam se está posicionando cada vez más como un socio estratégico de Francia, con productos con la etiqueta “Hecho en Vietnam” que ganan visibilidad por su contenido tecnológico, prácticas agrícolas sostenibles y alta calidad artesanal.



También subrayó el papel de la cultura como motor clave para estrechar los vínculos, permitiendo al público experimentar un Vietnam que combina tradición, modernidad e innovación.



Expresó su esperanza de que los visitantes puedan comprender mejor la hospitalidad vietnamita y explorar oportunidades de inversión y turismo, ya que el país figura como destino dentro del programa “Alrededor del Mundo” de la feria.



Por su parte, Steven Abajoli, director del evento, afirmó que Vietnam sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los visitantes. Durante los 12 días de la feria, el espacio actúa como una “ventana a Vietnam”, ofreciendo experiencias interactivas sobre la cultura, los productos y la vida cotidiana del país.



Según Tang Thanh Son, la participación en la feria forma parte de los esfuerzos continuos para promover la imagen de Vietnam a nivel global. El espacio presenta una muestra integral que abarca cultura, turismo, productos agrícolas y especialidades regionales.



Añadió que el pabellón vietnamita atrajo un fuerte interés de visitantes internacionales desde el inicio, recibiendo comentarios positivos sobre la imagen del país y su potencial turístico, lo que refleja la creciente atención global hacia Vietnam.



Desde la perspectiva empresarial, Do Quynh Phuong, directora de la empresa ACEM, señaló que la feria ofrece una valiosa plataforma para que las empresas vietnamitas interactúen directamente con los consumidores y comprendan mejor la demanda del mercado.



Indicó que esta interacción directa permite a las empresas perfeccionar sus productos en términos de calidad y diseño. Aunque Vietnam posee una amplia gama de productos distintivos, su potencial en los mercados internacionales sigue estando subexplotado. Por ello, la empresa se centra en introducir nuevos artículos, especialmente productos procesados como jugos, frutas deshidratadas y polvos alimenticios, con el fin de aumentar el valor añadido y apoyar un acceso estable al mercado para los productos agrícolas vietnamitas.



Celebrada anualmente desde 1904 en el Paris Expo Porte de Versailles, el evento atrae cada año entre 400.000 y 500.000 visitantes, junto con más de 1.000 empresas de sectores que van desde la vivienda y la construcción hasta la gastronomía y los productos internacionales./.