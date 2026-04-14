Turismo

Feria ITE HCMC impulsa proyección del turismo de Vietnam en mapa mundial

Bajo el lema “Conexión dinámica, destino global”, la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) prevé generar más de 20.000 encuentros comerciales con la participación de 260 compradores internacionales.

Hoi An es uno los destinos más bellos del mundo en 2026 (Foto: VNA)
Hoi An es uno los destinos más bellos del mundo en 2026 (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Bajo el lema “Conexión dinámica, destino global”, la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) prevé generar más de 20.000 encuentros comerciales con la participación de 260 compradores internacionales.

El evento se celebrará del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón, según anunciaron representantes del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Hanoi 2026 (VITM), celebrada recientemente en la capital vietnamita.

Según Le Truong Hien Hoa, subdirector del Departamento, el evento reunirá a más de 520 expositores y a 34 localidades vietnamitas.

Destacó que se espera la asistencia de 260 compradores internacionales procedentes de más de 32 países y territorios, lo que representa un aumento del 10% respecto a 2025, y permitirá concretar unas 20.050 reuniones de negocio (B2B) entre empresas turísticas nacionales e internacionales.

Con una escala ampliada, la feria se centrará en promover la cooperación turística entre Vietnam y mercados prioritarios como el noreste de Asia, Europa Occidental, América del Norte, el Sudeste Asiático y Oceanía, además de impulsar la captación de visitantes del mercado indio.

El comité organizador se compromete a apoyar a localidades y empresas en la ampliación de redes de socios y en la mejora de la calidad de los flujos turísticos.

Nguyen Thi Hoa Mai, vicejefa de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, señaló que desde octubre de 2025 el organismo ha coordinado con Ciudad Ho Chi Minh la orientación del evento con el objetivo de elevar su posicionamiento internacional.

Durante la feria se celebrarán diversas actividades destacadas, como un foro de alto nivel sobre políticas de gestión de destinos inteligentes e infraestructura verde, así como conferencias ministeriales en el marco de los mecanismos de cooperación regional como Camboya–Laos–Myanmar–Vietnam (CLMV), ACMECS y Camboya–Laos–Vietnam.

La funcionaria subrayó que los participantes no solo promocionan productos turísticos, sino que también contribuyen a reforzar la imagen de la marca turística nacional.

En un contexto geopolítico global complejo, el sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh está ajustando su estrategia para diversificar mercados y mejorar su capacidad de adaptación.

Actualmente, alrededor del 55% de los visitantes internacionales de Vietnam provienen del noreste de Asia y el 20% del Sudeste Asiático, mientras que la estructura de mercados de la ciudad es más equilibrada.

Ante el impacto de conflictos regionales y disrupciones en el transporte aéreo, la ciudad mantiene mercados clave como el noreste de Asia y Estados Unidos, al tiempo que se amplía hacia Europa Occidental, Australia e India, considerados mercados con alto potencial de crecimiento.

En este contexto, ITE HCMC 2026 se perfila como un importante impulso para la promoción, la conexión de mercados y la atracción de turistas internacionales hacia Vietnam.

Tras 20 ediciones, la feria no solo constituye un hito en el desarrollo del turismo, sino que también contribuye a elevar la posición de Ciudad Ho Chi Minh y de Vietnam en el mapa turístico mundial./.

VNA
#ITE HCMC 2026 #Ciudad Ho Chi Minh #turismo Vietnam #VITM Hanoi #B2B turístico #destinos inteligentes #infraestructura verde #mercados prioritarios #VNA
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Mui Ne (provincia de Lam Dong) se está convirtiendo en un destino popular para los amantes de los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam gana reconocimiento turístico con Mui Ne en el top mundial

El reconocimiento de Mui Ne (Vietnam) por la plataforma de viajes Booking.com como uno de los 10 destinos globales más populares para 2026 —junto con Bilbao (España), Barranquilla (Colombia), Filadelfia (Estados Unidos) y Guangzhou (China)— demuestra que el turismo del país indochino está ganando prestigio, volviéndose más distintivo y adquiriendo mayor profundidad.

Ver más

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá

Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.

Turismo de Vietnam fija la meta de 45 a 50 millones de visitantes extranjeros en 2030

Turismo de Vietnam fija la meta de 45 a 50 millones de visitantes extranjeros en 2030

El sector turístico de Vietnam se orienta hacia un desarrollo más profesional, moderno y profundo, mejorando la calidad y la eficiencia. No solo se centra en aumentar el número de visitantes, sino también en elevar el valor añadido, contribuir cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) y generar efectos positivos para el desarrollo de otros sectores y áreas.

Turismo de Vietnam mantiene un fuerte impulso de crecimiento

Turismo de Vietnam mantiene un fuerte impulso de crecimiento

El sector turístico de Vietnam ha registrado tres meses consecutivos de fuerte crecimiento, con llegadas internacionales que superan los dos millones por mes. El país recibió casi 2,45 millones de visitantes en enero y más de 2,2 millones en febrero, un aumento inusual respecto a los últimos años.

Dunas de Mui Dinh: el “pequeño desierto” de Vietnam

Dunas de Mui Dinh: el “pequeño desierto” de Vietnam

Las dunas de Mui Dinh, en el sur de la provincia de Khanh Hoa, se han convertido en un destino turístico imperdible por sus extensas laderas de arena blanca y su paisaje único, que recuerda a un desierto en plena región costera del centro-sur de Vietnam.

En la playa de Cua Viet. (Fuente: VNA)

Triángulo turístico de Quang Tri impulsa desarrollo sostenible

Las playas Cua Tung, Cua Viet y la zona administrativa especial de Con Co tienen la oportunidad de conformar un “triángulo dorado” del turismo en la región central de Vietnam, lo que exige a la provincia de Quang Tri orientarse hacia un turismo de alto nivel, tomando como base la tranquilidad, la arquitectura verde y la profundidad histórica para el desarrollo de su marca.

Khanh Hoa es pionera en la implementación de turismo verde y sostenible

Khanh Hoa es pionera en la implementación de turismo verde y sostenible

Gracias a su infraestructura de transporte integral, sus bahías de renombre mundial y su diverso ecosistema turístico, la provincia de Khanh Hoa es considerada un importante centro turístico costero en Vietnam. Para posicionarse entre los mejores destinos de la región y a nivel internacional, la localidad se esfuerza por mejorar su infraestructura y atraer inversiones para desarrollar productos turísticos especializados de alta calidad.