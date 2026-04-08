Vietnam, destino turístico seguro en un contexto global inestable

Hanoi (VNA)- En un contexto de aumento de los costos de viaje y creciente inestabilidad global, los destinos turísticos accesibles y con costos razonables están ganando terreno, y Vietnam está aprovechando esta tendencia de manera eficaz.



Vietnam no solo es un destino atractivo, sino también por ser considerado un lugar hospitalario y seguro, factores clave en la decisión de los turistas internacionales.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, en marzo de 2026, el país recibió cerca de 2,1 millones de turistas internacionales, alcanzando un total de 6,76 millones de turistas en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 12,4% en comparación con el mismo período de 2025. Esta cifra marca un récord histórico, siendo la primera vez que tres meses consecutivos superan los 2 millones de turistas.



De estos, el 82,3% llegaron por vía aérea, lo que muestra que Vietnam está atrayendo un número considerable de turistas provenientes de mercados medianos y lejanos, que son los más afectados por las fluctuaciones geopolíticas y los altos costos de combustible.



El hecho de que estos flujos turísticos se mantengan altos refleja la capacidad de conexión y la confianza de los turistas en un destino seguro y estable.



El 15,5% de los turistas llegaron por carretera, representando una base sólida proveniente de mercados cercanos como China, Laos, Camboya y Tailandia, que tienen costos más bajos y están recuperando rápidamente de las dificultades anteriores.



Por otro lado, los turistas que llegaron por mar representaron solo el 2,2%, lo que indica un gran potencial para desarrollar el segmento de cruceros, que tiene un alto poder adquisitivo y un gran potencial de valor añadido.



Los turistas se relajan en triciclos mientras exploran el casco antiguo de Hoi An. (Foto: VNA)



En un momento en que el turismo global se ve afectado por conflictos, interrupciones en el transporte y aumento de costos, el impresionante crecimiento del turismo en Vietnam destaca su atractivo, resiliencia y posición cada vez más sólida como destino turístico.



A medida que los factores de seguridad influyen cada vez más en el comportamiento de los turistas, la seguridad se ha convertido en un criterio decisivo.



Según la Autoridad Nacional de Vietnam, con un entorno político estable, un orden social garantizado y una excelente capacidad para controlar los riesgos, el país indochino se ha posicionado como un destino con una ventaja competitiva clara, lo que genera una confianza firme en los turistas.



Además, los recursos turísticos diversos, una rica identidad cultural y la creciente tendencia hacia el turismo experiencial y ecológico continúan aumentando el atractivo de Vietnam.



En el primer trimestre de 2026, se observó un crecimiento positivo en varios mercados. China (1,4 millones de turistas) y Corea del Sur (1,3 millones) siguen siendo los dos principales emisores, representando alrededor del 40% del total de turistas.



Los mercados del sudeste asiático han experimentado un fuerte crecimiento, destacando Filipinas, Indonesia y Camboya. India sigue mostrando un notable crecimiento, lo que demuestra un gran potencial.



Lo más destacado es el aumento del 55,6% de turistas procedentes de Europa, con un impresionante crecimiento del 163,4% del mercado ruso. A pesar de las interrupciones de vuelos debido al conflicto en Medio Oriente, los mercados lejanos continúan con su tendencia de crecimiento, consolidando la posición de Vietnam como un destino seguro y atractivo.



Dado que la seguridad se ha convertido en un criterio primordial, el hecho de que Vietnam mantenga su crecimiento, especialmente desde los mercados lejanos, demuestra su creciente competitividad.



En el futuro, si continúa mejorando la calidad de los servicios, diversificando productos y ampliando las conexiones aéreas, el turismo en Vietnam tiene la oportunidad de mantener un crecimiento positivo y un desarrollo sostenible a largo plazo./.