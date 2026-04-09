Mui Ne figura entre los destinos turísticos de tendencia mundial para 2026

Lam Dong, Vietnam (VNA) – Mui Ne, en Vietnam, ha sido incluido entre los destinos más populares del mundo para 2026, según la plataforma de viajes Booking.com, que destacó sus paisajes “surreales”, su ambiente relajado y su condición de centro de deportes acuáticos.

El reconocimiento proviene del décimo informe “Travel Predictions” de Booking.com, publicado el 8 de abril, que define 2026 como “La era del turismo personalizado”, un período en el que los viajeros pasan de elegir destinos a buscar experiencias acordes con sus intereses y estilos de vida.

En esta tendencia, Mui Ne, en la provincia vietnamita de Lam Dong, fue seleccionado entre los 10 principales destinos mundiales por su capacidad de ofrecer experiencias altamente personalizadas, desde estancias de descanso hasta actividades de aventura.

La clasificación se basa en datos globales de búsquedas y reservas, combinados con encuestas a decenas de miles de viajeros en distintos mercados, destacando destinos que combinan entornos naturales distintivos, cultura local auténtica y oportunidades de exploración.

El director nacional de Booking.com en Vietnam, Branavan Aruljothi, señaló que la presencia de Mui Ne en la lista refleja la creciente demanda de viajes personalizados a nivel mundial. A medida que los viajes se convierten en una forma de expresión personal, el destino ofrece una amplia gama de actividades que permiten a los visitantes diseñar itinerarios adaptados a sus preferencias, en línea con las nuevas tendencias turísticas.

Además de su creciente atractivo internacional, Mui Ne ocupó el noveno lugar entre los destinos nacionales más buscados por los viajeros vietnamitas, subiendo una posición respecto al año anterior.

La popularidad de Mui Ne se debe a una combinación única de deportes de aventura, paisajes impresionantes como extensas dunas de arena y complejos turísticos de alta gama frente al mar. Las tendencias de alojamiento también muestran una diversificación, con apartamentos, casas de huéspedes y residencias con servicios ganando popularidad junto a los hoteles tradicionales.

La revista National Geographic destacó anteriormente la transformación de Mui Ne, de un tranquilo pueblo pesquero a uno de los principales centros de deportes marinos del Sudeste Asiático. Su extensa costa arenosa, vientos constantes y terreno distintivo lo han convertido en un destino ideal para el kitesurf y otras actividades acuáticas.

El destino atrajo por primera vez la atención internacional en 1995, cuando un eclipse solar total atrajo a miles de visitantes. Desde entonces, el rápido desarrollo turístico ha transformado la zona en un importante destino costero.

Hoy en día, el Área Nacional de Turismo de Mui Ne cuenta con más de 600 establecimientos de alojamiento y cerca de 18.000 habitaciones concentradas a lo largo de su franja costera principal. Solo la calle Nguyen Dinh Chieu, de ocho kilómetros de longitud, alberga 53 resorts, formando uno de los corredores turísticos más dinámicos del país.

Más allá de sus atractivos naturales, Mui Ne ofrece ricas experiencias culturales, como visitas a aldeas pesqueras tradicionales, animados mercados de mariscos y el sitio histórico Van Thuy Tu, que alberga miles de esqueletos de ballenas conservados durante siglos.

En la clasificación de 2026, Mui Ne se une a destinos globales como Bilbao, Philadelphia y Guangzhou, lo que refleja la creciente presencia de Vietnam en el mapa turístico internacional en el contexto del auge de los viajes personalizados.

Anteriormente, en el ranking de viajes “Year in Search 2025” de Google, Mui Ne ocupó el tercer lugar entre los destinos más buscados, después de la ciudad de Da Lat y la provincia de An Giang.

Con sus paisajes únicos, su herencia costera y su variada oferta de actividades de aventura, Mui Ne se posiciona como un destino líder para el turismo personalizado y basado en experiencias en 2026./.