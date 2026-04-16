Turismo

Viajeros vietnamitas optan por optimizar presupuesto y buscar experiencias auténticas

Los turistas vietnamitas cambian sus hábitos y prefieren viajes flexibles “free & easy”, escapadas cortas y experiencias locales en Asia.

Las vacaciones en la playa también son una opción popular para la mayoría de los vietnamitas durante el feriado del 30 de abril. (Foto ilustrativa: Vietnam+)
Las vacaciones en la playa también son una opción popular para la mayoría de los vietnamitas durante el feriado del 30 de abril. (Foto ilustrativa: Vietnam+)

Hanoi (VNA) – Durante el feriado del 30 de abril al 1 de mayo, los turistas vietnamitas ya no priorizarán viajar lejos para “tomar fotos”, sino que optarán por itinerarios cómodos, flexibles y con experiencias integrales.

En la Feria Internacional de Turismo de Vietnam – VITM 2026, la demanda de paquetes free & easy (boleto de avión, hotel y experiencias autónomas) aumentó significativamente, reflejando un cambio claro en el comportamiento del consumidor. Plataformas de viajes en línea como Booking, Traveloka y Agoda también registraron esta tendencia.

Frente a la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente y el aumento de los precios del combustible, los viajeros vietnamitas priorizan optimizar el presupuesto y planificar su itinerario de manera autónoma en lugar de seguir tours fijos. Muchos optan por paquetes turísticos o viajes por carretera a destinos cercanos.

Representantes de agencias de viajes destacaron que esta tendencia se incrementa, especialmente entre jóvenes y familias pequeñas. Las reservas anticipadas que combinan boleto de avión, hotel y actividades turísticas también crecieron significativamente.

Los turistas buscan vacaciones cortas, combinando descanso y recarga de energía. Los tours al extranjero hacia destinos cercanos en Asia, como Tailandia, China, Corea del Sur, Taiwán (China), Singapur y Malasia, continúan representando una alta proporción de la demanda.

Según Pham Van Bay, director de Vietravel – Centro de Clientes Minoristas del Norte, su stand registró 1.800 clientes y más de 1,2 millones de USD en ingresos, con un 45% de tours domésticos y un 55% internacionales. Vietravel lanzó productos Caravan, Signature, Young y Nueva Generación, reflejando el cambio de “turismo de observación” hacia “experiencias auténticas” que conectan con la cultura local y minimizan el impacto ambiental.

El presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Vu The Binh, señaló que las empresas están diseñando tours que reducen el uso de vuelos, priorizando transporte terrestre y marítimo para disminuir costos. Esta estrategia ayuda al turismo vietnamita a mitigar los efectos de la situación global.

Según Baidi Li, vicepresidenta de comercio de Traveloka, el comportamiento turístico “Micro-Holiday”, consistente en viajes cortos de 2-3 días planificados con propósito y enfocándose en experiencias significativas, se está popularizando. Destinos cercanos a localidades como Ninh Binh, Nha Trang y Vung Tau han registrado un notable aumento en búsquedas, al igual que rutas domésticas como Hanoi–Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh–Phu Quoc y Hanoi–Hue.

Traveloka lanzó la campaña Holiday Fiesta con descuentos de hasta 50%, horarios de “flash sale” y diversas promociones, con el fin de ayudar a los viajeros a optimizar costos y mejorar la experiencia. La tendencia refleja que los turistas son cada vez más autónomos, priorizando paisajes naturales, identidad local y experiencias que recargan energía, en lugar de solo entretenimiento.

En un contexto de fluctuaciones de costos en el mercado, las agencias de viajes y plataformas de turismo en línea se esfuerzan por ofrecer a los turistas itinerarios de calidad a precios razonables durante la temporada alta./.

VNA
#turismo #viajes free & easy #tendencias de viaje
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