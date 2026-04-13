Vietnam gana reconocimiento turístico con Mui Ne en el top mundial

Hanoi (VNA) El reconocimiento de Mui Ne (Vietnam) por la plataforma de viajes Booking.com como uno de los 10 destinos globales más populares para 2026 —junto con Bilbao (España), Barranquilla (Colombia), Filadelfia (Estados Unidos) y Guangzhou (China)— demuestra que el turismo del país indochino está ganando prestigio, volviéndose más distintivo y adquiriendo mayor profundidad.



Durante muchos años, la ventaja turística de Vietnam ha radicado en sus recursos y bajos costos. Este modelo facilitó un rápido crecimiento, pero también creó un ciclo recurrente de explotación intensiva seguido de una pérdida gradual de su singularidad.



La aparición de Mui Ne en los informes de tendencias indica un nuevo movimiento, donde los destinos no solo deben basarse en el paisaje, sino también tener la capacidad de contar su propia historia y crear experiencias personalizadas.



Esta tendencia se está desarrollando en muchos lugares, sobre todo Da Nang está avanzando para convertirse en un centro turístico y de eventos de alta gama y Phu Quoc desarrolla complejos turísticos integrados, mientras Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh exploran la profundidad de su cultura y la vibrante vida urbana.



El denominador común es que quienes trabajan en el sector turístico se han ido dando cuenta gradualmente del cambio de un enfoque de "utilizar lo que esté disponible" a la creación proactiva de productos y la reorganización de experiencias.



El cambio también proviene de los propios turistas. La demanda de "viajar para vivir experiencias" está reemplazando a la de "viajar para registrarse". Esta tendencia abre oportunidades para la economía comunitaria, entre otros aspectos.



Abundan las oportunidades, pero también existen desafíos. Cuando un destino se pone de moda, aumenta el riesgo de masificación y comercialización.



El reto ya no consiste en atraer a un gran número de turistas, sino en mantener la calidad de la experiencia a medida que aumenta el número de visitantes, lo que requiere planificación, gestión y la colaboración de la comunidad.



El título proporciona un impulso inicial, pero el valor a largo plazo reside en la capacidad de mantener la identidad, innovar en los productos y adaptarse a las tendencias.



A medida que más destinos se mueven en esta dirección, la industria del ocio vietnamita tiene la oportunidad de conformar un ecosistema más diverso y sostenible./.