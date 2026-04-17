Vietnam consolida su imagen como destino seguro con fuerte repunte turístico en el primer trimestre

Hanoi (VNA)– Vietnam registró un sólido desempeño turístico en el primer trimestre de 2026, con la llegada de 6,76 millones de visitantes internacionales (+12,4 % interanual), 37 millones de viajes internos y unos ingresos estimados en 10,7 mil millones de dólares, en un contexto global incierto que refuerza su posicionamiento como destino seguro, estable y competitivo.



En la rueda de prensa periódica del primer trimestre del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la subdirectora de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Thi Hoa Mai, señaló que, frente a las fluctuaciones del contexto internacional y el impacto de la situación en Medio Oriente, la entidad ha actuado de forma proactiva, evaluando escenarios y coordinando con distintos ministerios para garantizar la estabilidad del sector.



El encarecimiento de los paquetes turísticos y de los billetes aéreos en diversas regiones del Sudeste de Asia y Europa, derivado de las tensiones geopolíticas, ha llevado a la autoridad turística a trabajar estrechamente con las empresas del sector para mantener precios razonables y competitivos.



Este contexto también se presenta como una oportunidad para reposicionar la imagen de Vietnam, reforzando su perfil como un destino seguro, estable y atractivo, con productos adaptados a las tendencias globales.



En el periodo analizado, el sistema de agencias de viajes y los recursos humanos del sector continuaron expandiéndose tanto en cantidad como en calidad. Actualmente, el país cuenta con 4.525 empresas de viajes internacionales, junto con una fuerza laboral de 44.196 guías turísticos en activo, entre ellos más de 26.000 especializados en atención a visitantes extranjeros.



La infraestructura de alojamiento también ha experimentado mejoras significativas orientadas a elevar los estándares de calidad. Vietnam dispone de 299 establecimientos hoteleros de cinco estrellas con más de 96.000 habitaciones, así como 348 hoteles de cuatro estrellas con cerca de 47.700 habitaciones. A ello se suma una red consolidada de destinos turísticos, con 9 zonas de nivel nacional, 66 de nivel provincial y 534 sitios reconocidos oficialmente.



En materia de promoción, el país ha desplegado una intensa agenda internacional, participando en eventos clave como el Foro de Turismo de la ASEAN (ATF) y la feria TRAVEX 2026 en Filipinas, así como en reuniones del Consejo de la Oficina de Coordinación de Turismo del Mekong. Asimismo, ha impulsado campañas de promoción en 34 provincias y ciudades, con la participación del embajador turístico Greg Norman.



Paralelamente, se avanza en la mejora del marco normativo y las políticas sectoriales. El Ministerio trabaja en la revisión de la Ley de Turismo de 2017, en la actualización de la planificación turística para el período 2021-2030 con visión a 2045, y en el fortalecimiento de las marcas turísticas a nivel nacional y local.



La transformación digital se perfila como un motor clave para aumentar la competitividad del sector. En este sentido, se han puesto en marcha programas de capacitación, proyectos tecnológicos aplicados a la gestión y operación turística, y acuerdos de cooperación, como el suscrito con el banco SHB, orientados al desarrollo del turismo inteligente basado en datos, tecnología y finanzas digitales.



Entre las prioridades destacan la construcción de bases de datos integradas, sistemas de reporte estadístico, plataformas de gestión, aplicaciones turísticas nacionales y soluciones de pago inteligente para visitantes internacionales, además de sistemas de boletaje electrónico interoperable.



De cara al segundo trimestre, el sector continuará impulsando iniciativas estratégicas, entre ellas el desarrollo de Vietnam como industria turística clave en una nueva etapa de crecimiento, la promoción internacional del turismo y la gastronomía vietnamita para el periodo 2026-2030, así como proyectos enfocados en el turismo de bienestar y en la vinculación del turismo con productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto) para preservar los valores culturales y el conocimiento local.



Asimismo, Vietnam prevé participar en importantes foros internacionales como la Cumbre Anual de PATA en Corea del Sur y reuniones del grupo de trabajo turístico de la ASEAN en Tailandia, además de organizar el concurso nacional de guías turísticos 2026 en el marco del Año Nacional del Turismo – Gia Lai 2026./.

VNA