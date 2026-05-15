Vietnam fortalece conectividad regional para impulsar un turismo sostenible

Hanoi (VNA)- Vietnam ha iniciado una fase estratégica de conectividad regional entre Ciudad Ho Chi Minh y las provincias del Noroeste del país con el objetivo de generar un nuevo impulso para el crecimiento sostenible y elevar la marca del turismo nacional.



Esta alianza busca aprovechar la posición de Ciudad Ho Chi Minh como el mayor centro de distribución de visitantes e inversión del país, integrándola con los singulares recursos naturales y culturales de la región noroccidental hacia el período 2026-2030.



Según el subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Ha Van Sieu, la industria turística está experimentando una transformación profunda, pasando de un desarrollo basado en la cantidad a uno centrado en la calidad, con la economía verde y las experiencias culturales como ejes centrales.



Situada en el corazón del distrito 1 en Ciudad Ho Chi Minh, la Oficina de Correos de esa metrópolis fue nombrada entre las 11 oficinas postales más bellas del mundo. (Foto: VNA)



En este contexto, el Programa de cooperación para el desarrollo turístico entre Ciudad Ho Chi Minh y ocho provincias del Noroeste extendido (Son La, Dien Bien, Tuyen Quang, Phu Tho, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son y Thai Nguyen) se presenta como una medida decisiva para materializar estos objetivos.



La colaboración se fundamenta en la igualdad y la responsabilidad compartida, abarcando áreas clave como la gestión estatal, el desarrollo de productos turísticos conjuntos, la transformación digital y la formación de recursos humanos.



Uno de los propósitos principales es aumentar el flujo bidireccional de visitantes, diversificando la oferta y creando rutas interregionales completas que puedan ser promocionadas tanto en el mercado doméstico como en el internacional.



Para Ciudad Ho Chi Minh, el Noroeste es una de las seis regiones estratégicas de cooperación, junto con el Noreste, la región norteña del Centro, la Zona económica clave del Centro, el Sudeste y el Delta del Mekong.



En esta nueva etapa, las autoridades instan a pasar de una conectividad basada en eventos aislados a una integración por cadenas de valor, estableciendo una marca común para el Noroeste que sea competitiva y comercializable.



Las estadísticas del período 2021-2025 muestran resultados alentadores: solo en 2025, el volumen total de turistas en las localidades participantes alcanzó los 90 millones de llegadas, de las cuales 37 millones correspondieron específicamente a la región del Noroeste extendido.



Este éxito previo sirve de base para que la nueva alianza se enfoque en el uso de la tecnología digital como herramienta de gestión y promoción, situando a las empresas en el centro del ecosistema turístico para garantizar un entorno seguro, amigable y auténtico para los viajeros./.