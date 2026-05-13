Vietnam apuesta por renovar su oferta turística ante el auge de visitantes

Hanoi (VNA) - El notable incremento del turismo durante las festividades del Día de los Reyes Hung y del feriado del 30 de abril y 1 de mayo confirmó el creciente atractivo de numerosos destinos vietnamitas, impulsado por la renovación de productos turísticos y la diversificación de experiencias para los visitantes.



Sin embargo, la afluencia masiva de viajeros en un corto período también puso en evidencia la presión sobre la infraestructura, los servicios y la capacidad de gestión de varias localidades.



La provincia norteña de Ninh Binh lideró el país con más de 2,7 millones de visitantes durante el período festivo, un aumento interanual del 123,9%, mientras los ingresos turísticos superaron los 4,216 billones de dongs (unos 160 millones de dólares). El resultado estuvo impulsado por la diversificación de productos turísticos, la expansión hacia zonas costeras y la organización de grandes eventos culturales y artísticos.



Quang Ninh también registró un fuerte crecimiento al recibir 1,345 millones de turistas y alcanzar ingresos por más de 4,165 billones de dongs (158 millones de dólares). La provincia reforzó su atractivo con nuevos productos turísticos, entre ellos la ruta que conecta la bahía de Hạ Long con la bahía de Lan Ha, además de festivales y eventos culturales. El Carnaval de Ha Long 2026 reunió a cerca de 80 mil asistentes y se convirtió en uno de los principales atractivos de la temporada.



La ciudad portuaria de Hai Phong confirmó igualmente su potencial turístico al recibir cerca de 1,5 millones de visitantes entre el 25 de abril y el 3 de mayo, un 32% más que en igual período de 2025. Destinos como Cat Ba, Do Son, el complejo recreativo Vu Yen y los recorridos gastronómicos registraron una alta afluencia de turistas, con ocupación hotelera total en varios puntos durante los días pico.



En el norte montañoso, la provincia de Tuyen Quang recibió cerca de 190 mil visitantes, incluidos más de 17 mil extranjeros, con ingresos turísticos estimados en 498 mil millones de dongs (18,9 millones de dólares). Festivales tradicionales, actividades culturales y nuevas propuestas turísticas contribuyeron a fortalecer el atractivo del turismo comunitario y cultural de la región.



Sin embargo, el fuerte aumento del flujo turístico también puso de manifiesto varios desafíos. En Cat Ba, la escasez de habitaciones obligó a muchos visitantes a recurrir al alquiler de viviendas particulares a precios elevados. En Do Son se registraron frecuentes congestiones vehiculares, mientras las autoridades intensificaron los controles para garantizar la seguridad alimentaria en las zonas de turismo gastronómico.



En Ninh Binh, varios destinos turísticos sufrieron saturación temporal, generando presión sobre el tráfico, los estacionamientos, el saneamiento ambiental y los servicios de alojamiento, además de problemas relacionados con el alza de precios y la falta de transparencia en las tarifas durante los días de mayor afluencia.



Por su parte, en la meseta rocosa de Dong Van, en Tuyen Quang, algunas localidades turísticas experimentaron sobrecarga en hoteles y restaurantes. Los principales sitios de interés permanecieron abarrotados de visitantes, provocando atascos en varias rutas, especialmente en la carretera nacional 4C.



Ante este escenario, las autoridades locales consideran prioritario fortalecer la gestión turística, modernizar la infraestructura y elevar la calidad de los servicios para garantizar un desarrollo sostenible del sector.



Hai Phong anunció medidas para reforzar el control del entorno turístico, combatir prácticas de acoso y sobreprecio, y garantizar la seguridad de los visitantes. Ninh Binh, por su parte, impulsa el uso de tecnología digital para gestionar el flujo de turistas, supervisar la venta de entradas y controlar la capacidad de carga en tiempo real, además de desarrollar nuevos productos para desconcentrar a los visitantes.



Mientras tanto, Tuyen Quang acelera la mejora de la infraestructura vial, los estacionamientos y los servicios de alojamiento con vistas a las próximas temporadas de alta demanda, especialmente durante las celebraciones del Día Nacional y el festival de flores de trigo sarraceno a finales de año./.

VNA